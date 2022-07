Telefon Nothing Phone (1) má být dle posledních informací představen někdy v půlce července. Před pár týdny se firma rozhodla ukázat světu design svého počinu a nedávno se objevila také černá verze. Zařízení bylo rovněž předmětem několika úniků, které se ale podle jednoho z leakerů trochu mýlí. Kromě toho jej zalistoval Amazon a omylem tak prozradil evropskou cenu.

Původně se hovořilo o tom, že Nothing Phone (1) dostane nový čipset Snapdragon 7 Gen1, ovšem ředitel společnosti Carl Pei se nechal slyšet, že bude pod kapotou tikat Snapdragon 778G+, což je ale stále čip, který nabízí dostatek výkonu. Důvodem je prý to, že tento model je úspornější a topí méně, než čipy vyrobené společností Samsung, mezi které spadá právě i Snapdragon 7 Gen1.

Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) bundle

8+128GB: €469.99 (Rs 38,773.90)

8+256GB: €499.99 (Rs 41,249.56)

12+256GB: €549.99 (Rs 45,378.57)

Do note that the Indian pricing is likely to be lower than this.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/iBKfYmr043

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 30, 2022