Máte Android 11? Pak můžete také vyzkoušet Nothing launcher

Společnost Nothing přinesla na konci dubna na Google Play svůj Nothing Launcher, který měl částečně demonstrovat, co můžeme očekávat od očekávaného mobilu Nothing Phone (1). Telefon bude zaměřený na minimalismus, firma má za cíl vybudovat alternativní ekosystém, který budou moci lidé použít namísto těch velkých od Googlu, Applu či Samsungu. Nyní tento launcher míří na mnohem větší množství mobilů.

Původně byl Nothing Launcher podporovaný pouze na několik mobilech jako třeba Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 či Google Pixel 6, ovšem nyní se firma rozhodla vydat beta verzi launcheru pro telefony se systémem Android 11 a novějším. Kromě toho si můžete stáhnout nové tapety či zvuky z DropBoxu, přičemž odkaz bude k dostání přímo v nastavení launcheru.

Nothing Launcher (Beta) is now available for Android 11 and higher. Release will be staggered across all devices in the upcoming days.

Download on the Google Play Store: https://t.co/rNVvInflCU pic.twitter.com/dfKGiiVdR0

— Nothing (@nothing) May 9, 2022