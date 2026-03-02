Nothing představí levnější sluchátka přes hlavu, design bude opět odvážný Hlavní stránka Zprávičky Nothing chystá levnější náhlavní sluchátka Headphone (a), která představí 5. března v Londýně Novinka nabídne nejdelší výdrž baterie ze všech audio produktů značky a výrazné barevné varianty Cena by se měla pohybovat okolo 4 000 Kč, tedy zhruba polovinu oproti modelu Headphone (1) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Britský Nothing loni v červenci vstoupil na trh prémiových náhlavních sluchátek s modelem Headphone (1), který zaujal neotřelým designem a fyzickým ovládáním. Nyní se chystá rozšířit portfolio o dostupnější alternativu s označením Headphone (a), která bude představena společně s telefony řady Phone (4a) již 5. března. Co o Headphone (a) víme? Jak jsme hodnotili Headphone (1)? Co o Headphone (a) víme? Z dosavadních úniků a oficiálních upoutávek vyplývá, že Nothing Headphone (a) převezmou charakteristický design od dražšího sourozence – obdélníkové náušníky s oválným polstrováním by měly zůstat zachovány. Novinkou budou výrazné barevné varianty včetně žluté, kterou značka ukázala v prvním teaseru. Headphone (a).5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/tiNOUQgJIf— Nothing (@nothing) February 26, 2026 Nothing slibuje, že Headphone (a) nabídnou nejdelší výdrž baterie ze všech dosavadních audio produktů značky. Model Headphone (1) vydrží až 80 hodin bez aktivního potlačení hluku, takže by novinka mohla pokořit hranici 100 hodin podobně jako sesterský model CMF Headphone Pro. Co se týče ceny, úniky naznačují částku okolo 159 eur, tedy přibližně 3 900 Kč. To je výrazně méně než 7 699 Kč, které Nothing při uvedení požadoval za Headphone (1). Jak jsme hodnotili Headphone (1)? V naší recenzi Nothing Headphone (1) jsme ocenili především odvážný design s průhlednými částmi, který vyčnívá z uniformní konkurence. Velkým plusem bylo promyšlené fyzické ovládání pomocí otočného kolečka a páčky, které nahrazuje frustrující dotykové plochy. Sluchátka bodovala také rekordní výdrží – naměřili jsme přes 38 hodin s aktivním ANC, což překonalo i oficiální specifikace. Aplikace Nothing X pak nabídla propracovaný 8pásmový ekvalizér. Na druhou stranu jsme vytýkali zvukovou kvalitu, která nedosahovala úrovně konkurentů jako Sony WH-1000XM5. Zvuku chyběla prostornost a vzdušnost. Při delším nošení se projevovala i vyšší hmotnost 329 gramů. Celkově jsme Headphone (1) udělili hodnocení 78 bodů ze 100. Bude zajímavé sledovat, jaké kompromisy Nothing zvolí u levnější verze (a). Pokud dokáže zachovat silné stránky originálu a nabídnout je za poloviční cenu, mohl by model Headphone (a) zamíchat kartami v segmentu dostupných náhlavních sluchátek. Zaujala vás levnější verze Nothing Headphone? Zdroje: Nothing/X, Android Authority, 9to5Google, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Nothing sluchátka Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Xiaomi do Česka přineslo sluchátka za 399 Kč. Vydrží 30 hodin a vypadají zajímavě Adam Kurfürst 27.7.2024 Nová sluchátka od Xiaomi stojí tři stovky a vydrží 30 hodin Adam Kurfürst 21.5.2024 Google Pixel Buds Pro 2 utiší autobus plný lidí a provětrají přitom vaši peněženku (semínková recenze) Adam Kurfürst 7.10.2024