Recenze Nothing Headphone (1): Extravagantní sluchátka s brutální výdrží a výborným ANC

Není každý den, kdy se na trhu prémiových náhlavních sluchátek objeví nový hráč schopný konkurovat gigantům jako Sony, Bose či Apple. Britský Nothing se právě o takový výpad do „vyšší váhové kategorie“ pokouší se svými prvními náhlavními sluchátky Headphone (1), která přinášejí svěží vzhled, netradiční přístup k ovládání a cenovku 7 699 Kč. Po dvoutýdenním soužití vám přináším komplexní pohled na tuto novinku, která rozhodně nenechá chladnými technologické nadšence ani audio fajnšmekry.

Designová rebelie proti jednolitému mainstreamu

Představte si konferenční sál plný lidí s náhlavními sluchátky. Kolik z nich budete schopni rozeznat na vzdálenost větší než tři metry? Nothing Headphone (1) patří mezi ty hrstky, které byste nepřehlédli ani v davu. Průhledné části s poodhalenými vnitřnostmi působí jako pocta zlaté éře elektroniky 80. let a koncept tak zůstává věrný úplným začátkům firmy.

Zatímco většina sluchátek používá kruhové nebo oválné tvary náušníků, Nothing přichází s neortodoxním designem kombinujícím obdélníkový tvar s jemně zaoblenými rohy a klasickou oválnou polstrovanou částí, která přiléhá k uším.

V praxi tato geometrická dvojakost funguje překvapivě dobře. Po týdnu nošení jsem se přistihl, že mi tento tvar připadá zcela přirozený a dokonce praktický – lépe se mi uchopovaly, když jsem je potřeboval sundat. Kdo hledá radikální odlišení od mainstreamu, ten bude nadšený. Designová divize Nothing si zaslouží uznání za odvahu vystoupit z řady.

Kvalita zpracování odpovídá ceně – frézovaný hliník, precizní CNC komponenty a paměťová pěna v náušnících vytvářejí dojem přiměřeně prémiového produktu. S hmotností 329 gramů jsou tato sluchátka přesně uprostřed spektra – lehčí než Apple AirPods Max (385 g), ale těžší než Sony WH-1000XM6 (250 g). To není zanedbatelný rozdíl a po pár hodinách nošení to zaznamenáte.

Revoluce v ovládání: Konec dotykové tyranii!

Nejzásadnější inovací, kterou Nothing přináší na trh, je zcela jistě přístup k ovládání. V době, kdy téměř všichni výrobci sluchátek slepě následují trend dotykových ploch, se Nothing vrací ke kořenům fyzických ovládacích prvků – ale v modernizované podobě.

Headphone (1) nabízejí tři hlavní ovládací prvky, které Nothing výstižně pojmenoval jako Roller, Paddle a Button. „Roller“ je otočný válečkovitý ovladač na zadní straně pravého náušníku, který slouží k regulaci hlasitosti. Jednoduchým otáčením nahoru a dolů nastavujete hlasitost s příjemným haptickým klikáním. Stisknutím tohoto ovladače přehráváte/pozastavujete hudbu a dlouhým stiskem aktivujete nebo deaktivujete ANC.

Pod Rollerem se nachází „Paddle“, což je páčka, kterou zatlačíte dopředu pro přeskočení skladby nebo dozadu pro návrat na předchozí. Dlouhým přidržením páčky v jednom směru můžete rychle přetáčet skladbu dopředu nebo dozadu.

Třetím prvkem je přizpůsobitelné tlačítko nazvané jednoduše „Button“, které můžete nakonfigurovat v aplikaci Nothing X. Standardně spouští hlasového asistenta, ale můžete jej přeprogramovat na cyklické přepínání mezi režimy ANC, ekvalizéru nebo jiné funkce. Majitelé telefonů Nothing navíc mohou využít exkluzivní funkci Channel Hop, která umožňuje rychlé přepínání mezi naposledy používanými audio aplikacemi.

Fyzické ovládání je naprostou lahůdkou po všech těch frustrujících zkušenostech s dotykovými plochami, které odmítají reagovat, když máte zpocené prsty, nebo naopak reagují na nechtěný dotek.

Maratonská výdrž: Tam, kde jiní odpadávají, Nothing pokračuje

Výdrž baterie je kategorií, kde Nothing Headphone (1) ukazují skutečně impozantní výkon. S aktivním ANC nabízejí 35 hodin poslechu na jedno nabití, zatímco bez ANC se tato hodnota vyšplhá až na neuvěřitelných 80 hodin. Tyto hodnoty jsem se snažil prověřit a s ANC jsem naměřil těsně přes 38 hodin skutečného používání, což dokonce překonává oficiální specifikace.

K tomu přidejme rychlé nabíjení – pouhých 5 minut na nabíječce vám zajistí 2,4 hodiny poslechu s ANC nebo 5 hodin bez něj. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Prakticky to znamená, že při běžném používání 2-3 hodiny denně dokážete na jedno nabití sluchátka používat skoro dva pracovní týdny. V reálném životě pak oceníte i to, že sluchátka vydrží i dlouhé transkontinentální lety nebo prodloužené víkendy bez nutnosti vozit nabíječku, ačkoliv je zde přítomen USB-C konektor, jenž budete mít pravděpodobně u sebe.

Zvuk: Spolupráce s KEF

Nothing se při vývoji Headphone (1) spojil s renomovanou britskou audio značkou KEF, která má na kontě desítky let zkušeností s hi-fi technikou a reproduktory. Pomohlo to? Částečně ano, ale zázraky nečekejte.

Sluchátka jsou vybavena zakázkově vyrobenými 40mm dynamickými měniči, které pokrývají frekvenční rozsah 20 Hz až 40 kHz. Už na první poslech je patrné, že zvukový profil je relativně vyvážený – žádná frekvence výrazně nevyčnívá. Basy jsou konkrétní a kontrolované, středy čisté a výšky přiměřeně detailní.

Při poslechu progresivního rocku vynikla schopnost sluchátek udržet pod kontrolou komplexní instrumentální pasáže. U elektronické hudby jsem ocenil čisté a precizní podání syntezátorů, jazzové skladby zněly dostatečně přirozeně s dobrou separací nástrojů.

Přesto mě nemůže opustit pocit, že zvuku chybí vzdušnost a prostornost, kterou nabízejí konkurenční modely. Vše zní poněkud stísněně, jako by hudba nedokázala „dýchat“ za hranice náušníků. V přímém srovnání se Sony WH-1000XM5 jsem zaznamenal, že Sony nabízejí otevřenější zvukový projev s lepší dynamikou a detaily.

Nothing naštěstí nabízí možnost upravit zvuk pomocí 8pásmového ekvalizéru v aplikaci Nothing X. Tento ekvalizér je překvapivě propracovaný – umožňuje nastavit nejen úroveň jednotlivých pásem, ale také jejich šířku (tzv. Q faktor). Laicky řečeno, můžete ovlivnit, jak široké frekvenční pásmo bude vaše úprava zahrnovat.

Za zmínku stojí také funkce Bass Enhancer, která přidává basům více rezonance, aniž by zkreslovala celkový zvukový obraz. Funguje překvapivě dobře a u žánrů jako hip-hop nebo elektronická hudba přináší zajímavou alternativu ke standardnímu nastavení.

Během testování jsem narazil také na jednu kuriozitu. Pokud používáte brýle, dejte si velký pozor na to, aby byla sluchátka nasazena správně a těsně. Pokud tak neučiníte, basy budou rezonovat rámečky a fakt to není příjemné. Nejprve jsem si dokonce myslel, že mi dorazil vadný kus a když jsem zkusil brýle sundat, problém zmizel. Našel jsem si cvik v tom, jak sluchátka nasadit tak, aby k problému nedocházelo a chvíli to určitě bude trvat i vám. S jinými sluchátky jsem na podobný problém nikdy nenarazil.

ANC a režim propustnosti: Kvalitní, ale ne revoluční

Aktivní potlačení hluku (ANC) u Headphone (1) nabízí tři úrovně intenzity – nízkou, střední a vysokou, plus adaptivní režim, který se automaticky přizpůsobuje okolnímu prostředí. Technicky jde o systém se čtyřmi mikrofony, který dokáže potlačit hluk až o 42 dB.

V praxi je potlačení hluku na úrovni podobně drahé konkurence, což je příjemné překvapení. Sluchátka účinně eliminují konstantní nízkofrekvenční hluky jako je hučení klimatizace, hluk dopravy nebo monotónní ruch kancelářského prostředí. Kde sluchátka trochu zaostávají, jsou náhlé, vysokofrekvenční zvuky – hlasité hovory v kavárně nebo nečekané zvuky v okolí.

Režim propustnosti (Transparency) funguje spolehlivě, ale s určitými omezeními. Zvuky okolí jsou reprodukovány relativně přirozeně, ale s mírným šumem na pozadí a nedostatečnou reprodukcí vyšších frekvencí. Pro krátkou konverzaci nebo orientaci v prostoru je dostačující, ale pro delší používání bych jej nedoporučoval.

Nepříjemným zjištěním bylo, že v režimu propustnosti jsem slyšel svůj vlastní hlas velmi dunivě a nepřirozeně, což bylo při telefonování rušivé.

Prostorový zvuk: Marketingový tah s diskutabilním přínosem

Nothing Headphone (1) se chlubí podporou prostorového zvuku (Spatial Audio) a technologií sledování pohybu hlavy (Head Tracking). Na papíře to zní skvěle, ale v praxi přináší smíšené výsledky.

Při poslechu hudby jsem nezaznamenal výrazný rozdíl mezi standardním stereo režimem a prostorovým zvukem. Hudba zněla prakticky stejně, jen s lehce pozměněnou charakteristikou. Problémem je zřejmě již zmíněný nedostatek prostorového rozložení zvuku – sluchátka zkrátka nedokážou překonat své fyzické limity.

Sledování pohybu hlavy funguje technicky správně, ale opět nepřináší výrazné zlepšení poslechového zážitku. Navíc jsem zaznamenal divnou chybu – při aktivaci této funkce se „centrum“ zvuku vždy nejprve umístilo doprava od mé hlavy a až po několika sekundách se upravilo do správné pozice.

U filmů a videí je situace ještě horší. Prostorový zvuk paradoxně zhoršoval zážitek, dialog byl méně srozumitelný a efekty zněly méně přesně umístěné než při standardním stereo poslechu. V tomto ohledu má Nothing ještě hodně co dohánět oproti konkurenci, zejména Apple AirPods Max, které nabízejí skutečně přesvědčivý prostorový zvuk s Dolby Atmos.

Nothing X: Aplikace, která překvapí svou propracovaností

Aplikace Nothing X je překvapivě dobře navržená a intuitivní. Nabízí přehledné rozhraní pro nastavení všech funkcí sluchátek a je k dispozici pro Android i iOS.

Kromě již zmíněného 8pásmového ekvalizéru umožňuje aplikace nastavit intenzitu ANC, aktivovat prostorový zvuk, nastavit detekci nošení (která automaticky pozastaví přehrávání, když sluchátka sundáte) a přizpůsobit funkci tlačítka Button.

Majitelé telefonů Nothing mohou využít další exkluzivní funkce – například Channel Hop pro rychlé přepínání mezi audio aplikacemi nebo funkci Essential Space pro ukládání hlasových poznámek s automatickým tříděním pomocí AI.

Chvályhodné je, že Nothing nevynucuje používání aplikace – sluchátka fungují velmi dobře i bez ní, ale s aplikací získáte výrazně více možností přizpůsobení. Navíc není přeplněná zbytečnostmi nebo reklamami.

Konektivita: Plná výbava pro všechny případy

Z hlediska konektivity nabízejí Headphone (1) prakticky vše, co byste od moderních sluchátek očekávali. Bluetooth 5.3 zajišťuje stabilní bezdrátové připojení s dosahem až 10 metrů, nechybí podpora kodeků AAC, SBC a vysokorozlišovacího LDAC pro náročnější posluchače.

USB-C port slouží nejen k nabíjení, ale také k přehrávání hudby v bezztrátové kvalitě. Nechybí ani klasický 3,5mm audio vstup pro připojení kabelem, který je v balení.

Multipoint připojení funguje spolehlivě – můžete být současně připojeni ke dvěma zařízením (například k telefonu a počítači) a plynule mezi nimi přepínat. Během testování jsem nezaznamenal žádné výpadky nebo problémy se stabilitou připojení, používal jsem je primárně s iPhonem, iPadem a MacBookem.

Kvalita mikrofonů je průměrná až lehce podprůměrná. V tichém prostředí je hlas relativně čistý a srozumitelný, ale v hlučnějším prostředí kvalita rapidně klesá. Nothing sice nasadil pokročilý 4mikrofonový systém s AI filtrováním hluku, který byl údajně trénován na více než 28 milionech scénářů šumu, ale výsledky jsou spíše průměrné.

Ergonomie: Pohodlná, ale ne pro celý den

Headphone (1) používají náušníky z paměťové pěny potažené umělou kůží. Hlavový most je dostatečně polstrovaný a přítlak je přiměřený – ne příliš silný, aby způsoboval bolest, ale dostatečný pro stabilní uchycení na hlavě.

Přesto jsem po delším nošení (3+ hodiny) začal pociťovat určitý diskomfort, zejména v horní části hlavy a kolem uší. Je to částečně způsobeno vyšší hmotností 329 gramů, ale také tvarem náušníků, které ne zcela ideálně kopírují tvar uší. Uživatelé s brýlemi (mezi něž se řadím) mohou zaznamenat mírný tlak v místech, kde se brýlové nožičky dotýkají hlavy.

Ve srovnání s konkurencí bych řekl, že Headphone (1) jsou pohodlnější než Apple AirPods Max, ale zaostávají za Sony WH-1000XM6 nebo Bose QuietComfort Ultra, které lze nosit celý den prakticky bez jakéhokoliv diskomfortu.

Sluchátka mají certifikaci IP52, což znamená základní odolnost proti prachu a kapající vodě. Nejde o plnohodnotnou voděodolnost, ale na déšť nebo pot při běžném používání by měla stačit.

Verdikt: Sluchátka s osobností, která potřebují dozrát

Nothing Headphone (1) jsou fascinujícím prvním pokusem mladé značky o proniknutí na trh prémiových náhlavních sluchátek. Přinášejí čerstvý vítr v podobě odvážného designu, promyšleného fyzického ovládání a fantastické výdrže baterie. Zároveň však narážejí na limity v oblasti zvukové kvality a ergonomie, což jsou aspekty, ve kterých zavedené značky dominují díky letům zkušeností a vývoje.

Za cenu 7 699 Kč jsou Headphone (1) postaveny před nelehký úkol – konkurovat zavedeným modelům jako Sony WH-1000XM5 (nyní za podobnou cenu) nebo Bose QuietComfort Ultra (za mírně vyšší cenu). Zatímco v některých ohledech tyto konkurenty předčí (design, ovládání, výdrž baterie), v jiných za nimi zaostávají (zvuková kvalita, ergonomie při dlouhodobém nošení).

Pro koho tedy jsou Nothing Headphone (1) ideální volbou? Především pro ty, kteří hledají originální design, který vyčnívá z davu. Také pro uživatele, kteří ocení intuitivní fyzické ovládání a dlouhou výdrž baterie. Majitelé telefonů Nothing získají navíc exkluzivní funkce, které zvyšují hodnotu sluchátek.

Pokud však hledáte především špičkovou zvukovou kvalitu nebo maximální pohodlí při celodenním nošení, bude lepší sáhnout po některém z etablovaných modelů od Sony, Bose nebo Sennheiser.

Je třeba si uvědomit, že jde o první generaci náhlavních sluchátek od Nothing, což je samo o sobě impozantní výkon. Pokud by v druhé generaci dokázali vylepšit zvukovou kvalitu a ergonomii při zachování všech stávajících předností, mohli by skutečně zamíchat kartami na trhu prémiových sluchátek.

Cena: 7 690 Kč

Nothing Headphone (1) jsou odvážným vstupem na konkurenční trh. Nejsou dokonalá, ale rozhodně nejsou nudná – a to je v dnešní době unifikovaných produktů možná důležitější vlastnost, než se na první pohled zdá. Osobnost a charakter se jim rozhodně upřít nedá, a pokud rádi podpoříte odvážné nápady a svěží přístup, tyto sluchátka vás nezklamou. I přes své nedostatky si zaslouží pozornost a respekt za odvahu jít vlastní cestou.

Klady Unikátní, osobitý design vystupující z unifikované konkurence

Promyšlené a intuitivní fyzické ovládací prvky

Rekordní výdrž baterie (až 80 hodin bez ANC, 35 hodin s ANC)

Kvalitní zpracování s prémiovými materiály

Propracovaná aplikace s pokročilým ekvalizérem

Kompletní konektivita (Bluetooth, LDAC, USB-C, 3,5mm jack)

Certifikace IP52 pro základní odolnost Zápory Zvukový projev nedosahuje kvalit konkurence ve stejné cenové kategorii

Nedostatečná prostorová prezentace zvuku

Průměrná kvalita mikrofonů pro hovory

Vyšší hmotnost 329 g může být problém při dlouhodobém nošení

Hodnocení redakce: 78 / 100

Za poskytnutí sluchátek děkujeme českému zastoupení společnosti Nothing.