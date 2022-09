Nothing už láká na další bezdrátová sluchátka Ear Stick

Mladá společnost Nothing, která zatím vyslala na trh postupně vloni bezdrátová sluchátka Ear (1) a letos také velmi okázale telefon Phone (1), pomalu chystá k představení další špunty bez kabelů. V pár hodin starém tweetu z akce London Fashion Week firma potvrdila název Ear (stick) a současně ukázala, jakou podobu tato sluchátka budou mít. Nebo lépe řečeno jejich přenosné pouzdro. Na první pohled připomíná například “rtěnkové” Huawei FreeBuds Lipstick.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique. Revealed exclusively on Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

Na jedné z propagačních fotografií jsou vidět také otvory pro umístění jednotlivých špuntů do pouzdra. Ze zahloubení lze trochu vytušit, jaký budou mít sluchátka tvar. Jak už napovídá i název, znovu by mělo dojít na “tyčinky”. Nová sluchátka Nothing Ear (stick) by měla dle očekávání nahradit a překonat stávající Ear (1). Ve hře je ale i možnost, že přijde o něco levnější varianta, která bude postrádat potlačení hluku ANC a namísto toho nabídne pro zvýšení komfortu bezdrátové nabíjení. Každopádně se jistě znovu můžeme těšit na průhledné zpracování.

