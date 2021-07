Objevila se aplikace k Nothing Ear (1). Tohle prozrazuje

Už jen pár hodin nás dělí od okamžiku, kdy společnost Nothing uvede na trh svůj úplně první produkt. Totiž sluchátka s prostým názvem Ear (1). Startující firma, kterou založil bývalý šéf One Plus Carl Pei, hodlá svůj úplně první kousek představit během úterý. Pozornost na sebe produkt zatím strhává velmi povedeným způsobem. Kromě několika úniků specifikací zaujala hlavně oficiální aukce první stovky vyrobených kusů. Sešly se opravdu vysoké částky. A nyní, těsně před představením, se v Obchodě Play objevila oficiální aplikace pro tato sluchátka, která odhaluje pár dalších informací.

Softwarový nástroj nazvaný ear (1) – Nothing earbuds je klasickým příkladem aplikace pro bezdrátová sluchátka. I když už o několika nejdůležitějších funkcích nového produktu víme, teď máme potvrzeno třeba i jejich ovládání. Z oficiálních snímků je například patrné, že dojde nejen na aktivní potlačení hluku (ANC), ale také na Transparency mód, který bude zesilovat okolní zvuk. Minimálně u ANC budou k dispozici dvě úrovně. Chybět nebude ani ekvalizér.

Můžeme se podle všeho těšit na ovládání jednotlivých sluchátek nezávisle na sobě a manuálně vypínat půjde také rozpoznávání nasazení. K dispozici bude také hledání sluchátek přes vysílaný signál. Pokud si už teď na Nothing Ear (1) brousíte zuby, tak vězte, že budou stát 99 dolarů, tedy asi 2 600 Kč.

