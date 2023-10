Nothing prodává vlastní pivo! Co má společného s Českem?

Pivo Nothing Beer (5.1%) nebylo aprílový žertík

Zamířilo do prodeje ve Velké Británii a podívá se i do ostatních zemí

Jedná se o rýžový ležák s českým chmelem Kazbek

Když firma Nothing pod vedením Carla Peie představila 1. dubna 2022 své vlastní pivo Nothing Beer, všichni si mysleli, že jde o aprílový vtípek. Opak je ale pravdou. Pivo se skutečně začalo prodávat ve Velké Británii. Po Tesle se tedy jedná o druhou technologickou společnost, která v poměrně krátké době začala prodávat vlastní alkoholický nápoj.

Nothing Beer (5.1%) je dle společnosti suchý, nefiltrovaný rýžový ležák s hruškovým nádechem. Vaří ho pivovar Freetime Beer Company se sídlem ve Swansea ve Walesu a má ABV 5,1 %. V tuto chvíli je k objednání na oficiálních webových stránkách Nothing, objednat ho lze ale pouze na území Velké Británie. Mimo e-shop je možné pivo koupit přímo v Nothing Store v Londýně, prodává se v balení po šesti za 20 liber, tedy asi 560 korun bez daně.

Zajímavostí je použití chmelu Kazbek, který pochází z Česka a vyznačuje se jemnou citrusovou chutí. Nothing údajně plánuje svůj nápoj prodávat i v ostatních evropských zemích, zatím ale není jasné, zda zamíří i k nám. Minimálně k sousedům do Německa by se ale dostat mohlo.

Vyzkoušeli byste pivo od Nothing?

Zdroj: Nothing, gizmochina, independent