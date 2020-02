Chystá se comeback někdejší hvězdy? Nokia XpressMusic klepe na dveře

Společnost HMD Global oživila spolu s Nokií několik klasických tlačítkových telefonů – například legendární Nokii 3310. Nové obrázky z čínského certifikačního webu TENAA ukazují telefon s označením TA-1212 a dle všeho jde o nové zařízení z někdejší populární řady Nokia XpressMusic. Co telefon nabídne a kdy by mohl být představen?

Podle všeho se bude jednat o low-end telefon, jako třeba Nokia 110 z roku 2019 a bude využívat naprosto základní operační systém. Nebude se tak jednat o alternativu k nedávno představeným Nokiím Flip a Tough, které běží na KaiOS. Specifikace jsou pak přinejmenším úsměvné. Telefon bude poháněn jednojádrovým procesorem taktovaným na 0,36 Ghz, dopomáhat mu bude 8 MB RAM a jako úložiště pak poslouží 16 MB paměť. Ano, 16 MB, nikoliv GB. Doplnit ho však můžete o microSD kartu až do 32 GB, takže může telefon teoreticky fungovat jako základní MP3 přehrávač.

Přední stranu pokrývá 2,4″ displej s rozlišením 240 x 320 pixelů. Kapacita baterie se zastavila na hodnotě 1 200 mAh a telefon váží pouhých 88 gramů. Na zádech nalezneme taktéž fotoaparát s rozlišením 0,3 megapixelu a bude sloužit pouze na fotografie. Video s ním nenatočíte (stejně by to nikdo nedělal). K dispozici však bude LED blesk, který normálně nezmiňujeme, ovšem v této kategorii telefonů se jedná o plus. Telefon by mohl být představen na chystané události Nokia Live, kterou si HMD Global připravilo jako alternativu ke zrušenému MWC 2020.

Má Nokia XpressMusic šanci uspět na dnešním trhu?

