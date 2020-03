Unikátní 5G všeuměl i tlačítkový klasik. Na světě jsou 4 nové Nokia mobily

Společnost HMD, která vyrábí telefony značky Nokia, před pár hodinami představila čtyři nové mobily. Ani nemůžeme napsat chytré telefony, protože to není úplně pravda. Tři nové smartphony Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 a Nokia 1.3 totiž doprovází také klasický tlačítkový přístroj Nokia 5310. První jmenovaný je přitom světovým unikátem. Jde o první 5G telefon, který tuto síť podporuje po celém světě ve spektrech NSA, SA a DSS. To zatím žádný jiný 5G mobil nedokáže. I když to zatím pro našince není nijak zásadní informace, telefon zaujme i dalšími parametry. Zbylé dva smartphony pak zapadají do průměrné a základní sféry. Pojďme si všechny nově uvedené Nokia telefony pro rok 2020 představit. U žádného z nich zatím bohužel nevíme cenu a ani přesnou dostupnost. Dá se ale předpokládat, že budeme mít tyto informace během pár týdnů.

Nově představené telefony Nokia pro rok 2020

Nokia 8.3 5G

Android 10

6,81” IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2400 px

IPS LCD displej s rozlišením 1080 x 2400 px čipset Qualcomm Snapdragon 765G

varianty pamětí 6/64 GB a 8/128 GB

GB a GB Zeiss fotoaparáty 64 Mpx hlavní + 12 Mpx ultraširoký + 2 Mpx makro + 2 Mpx hloubkový a 24 Mpx přední

+ 12 Mpx ultraširoký + 2 Mpx makro + 2 Mpx hloubkový a 24 Mpx přední baterie s kapacitou 4500 mAh

5G ve spektrech NSA, SA a DSS

rozměry 171,9 x 78,6 x 9 mm a váha 220 g

Nokia 5.3