Plánuje Nokia (HMD) vlastní Android nadstavbu? Nábor lidí tomu odpovídá

Díky dlouhotrvajícímu zařazení do programu Android One je momentálně ve většině telefonů Nokia k nalezení “čistá” varianta tohoto systému. Zatímco spousta ostatních firem sází na vlastní funkční či grafické nadstavby, značka Nokia, resp. společnost HMD Global, sází na tuto jistotu. Díky tomu jsou tyto přístroje nejspíš o trochu oblíbenější, než by jinak byly. Není ovšem vyloučeno, že by se v telefonech Nokia do budoucna neobjevila nová, na míru ušitá nadstavba. Napovídají tomu současné personální nábory.

Společnost HMD Global má na sociální síti LinkedIn zveřejněný inzerát, který hledá pokročilé designéry v oblasti UX/UX. V požadavcích přitom stojí, že náplní práce kolem mobilů bude například i tvorba ikon, tlačítek, widgetů či komplexních náčrtů a šablon. Firma vyloženě neříká, že zahajuje práce na vlastní verzi systému, ale indicie jsou velmi jasné. A pokud se nechystá nová nadstavba pro Nokia mobily, druhou variantou by mohly být práce na nějakém balíku vlastních aplikací.

Kolik jste už vyzkoušeli Nokia mobilů s Androidem?

Zdroj: XDA