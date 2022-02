Vedle levných telefonů Nokia G21 a Nokia G11 představila společnost HMD Global také dvojici bezdrátových sluchátek, které rovněž potěší svou nízkou cenou. Jedná se o kousky Nokia Go EarBuds 2+ a Nokia Go EarBuds 2 Pro.

Nokia představila dvojici sluchátek

Design obou modelů je velice podobný a liší se od sebe několika drobnými detaily. Obě dvě disponují technologií Bluetooth 5.2 a nechybí ani funkce Fast Pair (rychlé párování). Každé ze sluchátek se pochlubí 10nm měniči, které dle společnosti zajistí čistý zvuk a nechybí ani funkce ENC (Environmental noise cancelling), která potlačí hluk ve vašem okolí, díky čemuž vás bude lépe slyšet. Klasické aktivní potlačení hluku však chybí. Konstrukce splňuje certifikace IPX4, což znamená že se nemusíte bát potu ani stříkající vody.

Ovládají se pak přes malý dotykový panel a verze Pro je navíc vybavena herním režimem, který sníží latenci. Co se týče samotné výdrže, každé ze sluchátek disponuje 40mAh baterií a nabíjecí pouzdro má pak kapacitu 300 mAh, což znamená že sluchátka můžete používat až 24 hodin. Za verzi Go EarBuds 2+ zaplatíme 39,99 USD (asi 850 Kč bez daně), pokud byste měli zájem o verzi Pro, připlatíte si něco málo přes stovku. Výrobce však zatím nesdělil, kdy se dostanou do Evropy.

Jaká bezdrátová sluchátka používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com, nokia.com