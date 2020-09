Návrat krále? Nokia 9.3 PureView 5G klepe na dveře

Nokia 9.3 PureView 5G je jedním z vůbec nejočekávanějších telefonů tohoto roku a pomalu klepe na dveře. Nové důkazy totiž ukazují na fakt, že se HMD Global začalo připravovat na oficiální představení, které by mělo proběhnout v říjnu či listopadu.

Nokia 9.3 PureView 5G klepe na dveře

Jeden z leakerů tvrdí, že se u prodejců začínají vyskytovat ceny a detailní fotografie telefonů. Na žádost zdroje však fotografie server phonearena.com nezveřejnil. Nástupce modelu Nokia 9 PureView by měl být vybaven 6,3″ PureDisplay displejem, který má mít minimální rámečky. Dále víme, že telefon dostane hliníkový rám a skleněná záda. Můžeme také počítat se 120 Hz frekvencí.

Co se týče výkonu, o ten by se měl starat Qualcomm Snapdragon 865, kterému má sekundovat 6 či 8 GB RAM a 128 GB úložiště. Zadní strana je však to, co každého zajímá. Má se zde nacházet hned pět snímačů v kruhovitém modulu. Dle zvěstí má telefon umět natáčet 8K video při 30 fps. Cena by se pak měla pohybovat okolo 699 dolarů, což by bylo na takto vybavený telefon skvělé.

Líbí se vám chystaná Nokia?

Zdroj: phonearena.com