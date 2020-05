Nokia 6.3 dostane Snapdragon 730. Co dalšího víme?

Když jsme poprvé spatřili spekulace ohledně Nokia 6.3, měl v ní původně tikat čipset Snapdragon 67x, ovšem nakonec to bude zřejmě Snapdragon 730. Tvrdí to hned několik zdrojů, které mají mít na společnost přímé napojení. Telefon tak dostane výkonnější čipset, než se původně spekulovalo. Co dále o něm víme?

Jeden z insiderů dále tvrdí, že měl v ruce prototyp telefonu Nokia 6.3 a sdělil nám několik dalších informací. Co se týče fotoaparátů, nalezneme zde hned čtyři. Ten hlavní bude disponovat rozlišením 24 megapixelů, dále zde bude 12 megapixelový ultraširokoúhlý senzor a dva 2 megapixelové senzory. Jeden z nich bude hloubkový a druhý bude makro senzor.

Další informaci, kterou máme je ta, že se bude čtečka otisků prstů nacházet v power tlačítku. Dle tohoto muže má být telefon jako takový poměrně kompaktní a vyrobený tak, aby se dal pohodlně ovládat jednou rukou. Na trh má dorazit ve třetím čtvrtletí letošního roku jakožto nástupce Nokia 6.2.

Je Snapdragon 730 dobrou volbou pro Nokia 6.3?

Zdroj: gsmarena.com