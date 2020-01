Na český trh míří levná Nokia 2.3 za tři tisíce. Má výdrž až dva dny

HMD Global, výrobce telefonů Nokia, vypouští model s řadovým označením 2.3 na český trh. Smartphone, který brzy dostane aktualizaci na poslední Android 10, disponuje spíše podprůměrnou výbavou. To se ale promítá do velmi příjemné ceny. Pokud tedy toužíte po obyčejném telefonu a líbí se vám kombinace Nokia + Android, mohlo by to být něco pro vás. Doporučená cena telefonu Nokia 2.3 pro ČR je jen 2 999 korun.

Mezi nejzajímavější parametry patří velký 6,2palcový displej, až dvoudenní výdrž na jedno nabití a funkce fotoparátu. U baterie i foťáku se o slovo hlásí umělá inteligence. V případě spotřeby energie se má AI umět naučit zvyklostem během používání telefonu a následně se postarat o delší výdrž. Funkce se jmenuje Adaptive Battery. Fotoaparátu zase pomůže při zachycování ideálního snímku. V rámci funkce “Recommended Shot” pořídí několik snímků a doporučí pro uchování ten nejlepší. Za zmínku určitě stojí i hliníkový rámeček. V ČR zatím bude Nokia 2.3 dostupná jen v barevném provedení Charcoal.

Hlavní parametry telefonu Nokia 2.3

Android 9 (brzy update na Android 10)

6,2″ IPS LCD displej

baterie s kapacitou 4 000 mAh (až dva dny na jedno nabití)

zadní fotoaparáty s rozlišením 13 + 2 megapixelů

osmijádrový čipset MediaTek Helio A22

2 GB RAM a 32 GB úložiště

odemykání pomocí obličeje

Hledáte telefon do tří tisíc? Zaujala vás tato Nokia?

Zdroj: TZ