Nokia 1.4 oficiálně: levný telefon s Androidem 11 Go

Společnost HMD Global oficiálně představila telefon Nokia 1.4. Jedná se o levný telefon s Androidem Go, poměrně velkým displejem a základním fotoaparátem. Ocení jej tak spíše uživatelé, kteří nejsou nároční a láká je nízká cena.

Nokia 1.4 oficiálně

Jak již bylo řečeno, na přední straně nalezneme velký 6,51″ displej s HD+ rozlišením a 60 Hz obnovovací frekvencí. Když telefon otočíme, spatříme kruhovitý fotoaparát, kde se však nenachází nic extra zajímavého, pouze 8 MPx hlavní fotoaparát a 2 MPx makro snímač. Pod ním se nachází kapacitní čtečka otisků prstů. Co se týče výkonu, ani ten není bůhvíjaký. Stará se o něj čipset Qualcomm Snapdragon 215 a pouze 1 GB RAM (v nejlepší variantě má však 3 GB) a 16 či 64 GB úložiště. Lze jej navíc rozšířit pomocí microSD slotu.

Nokia 1.4 – Together for Longer

Systémem je Android 10 Go, aktualizace na Android 11 Go by měla přijít prý brzy. O výdrž se stará 4 000 mAh baterie a dle HMD Global má telefon vydržet dva dny běžného používání. A co cena? Za telefon v základní variantě zaplatíme pouhých 99 EUR, což je asi 2 600 korun.

Jak se vám nová Nokia líbí?