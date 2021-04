Seriál New Amsterdam je aktuálně jedním z nejsledovanějších seriálů na Netflixu. První série vyšla již v roce 2018 a dosud je nejlépe hodnocenou se svými 80 % na ČSFD. Aktuálně ale vychází již třetí a poměrně dost se toho od začátků změnilo.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Musíme uznat, že byť se tvůrcům příliš nevyvedli některé vedlejší postavy, umí skvěle zahrát na city. Seriál z nemocničního prostředí se odehrává v nejstarší americké nemocnici, kam nastoupil nový ředitel. Na začátku třetí série hraje skladba What A Wonderful World od Jona Batisteho a doprovází ji pohledy na unavené lékaře a umírající pacienty. Pandemie pokračuje a Dr. Kapoor (jedna z hlavních postav seriálu) má před sebou další těžkou operaci.

Osobně moc seriály z nemocničního prostředí nemusíme a už vůbec ne ty české, ale New Amsterdam dělá něco jinak. To něco asi nedokážeme úplně popsat, ale zřejmě je to celkový dojem. Dobří herci, skvěle udělaná kamera a vkusný soundtrack. Všechny tyto aspekty vás vtáhnou do děje a vy okamžitě soucítíte se všemi lékaři i pacienty. Nová série New Amsterdam je bezesporu opět skvělou řadou, která začíná nabírat na obrátkách a je velmi dramatická.

Jak se vám líbil seriál New Amsterdam?