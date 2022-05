Živé vysílání je jednou z mála výhod, kterou nabízí klasické televize oproti streamovacím službám. To by se ale mohlo brzy změnit. Dle webu Deadline totiž Netflix tuto funkci testuje a tak bychom se teoreticky brzy mohli dočkat možnosti živě interagovat s děním na jevišti, jako je třeba možnost hlasování v různých soutěžích.

Živé vysílání a Netflix? Jde to dohromady

Hovoří se také o tom, že by americký gigant mohl obnovit svůj festival Netflix Is A Joke, na kterém posledně vystoupilo více než 300 celebrit, včetně třeba Davea Chappella, Peta Davidsona nebo Larryho Davida. Právě tato akce se točila především okolo stand-up komedie. Netflix by ale nebyl první službou, která by něco podobného nabídla. Například platforma Disney+ letos živě vysílal předávání Oscarů.

15 Minutes of Kevin Hart Dad Jokes | Netflix Is A Joke

Teoreticky bychom se tedy mohli dočkat živých vysílání reality show jako třeba The Circle či Love Is Blind a z byznysového hlediska by dávalo smysl, kdyby se korporát zaměřil také na sport. Bohužel ale v tuto chvíli neznáme žádné přibližné datum, kdy by se mohla novinka objevit.

Dávalo by vám živé vysílání u Netflixu smysl?

Zdroj: Deadline