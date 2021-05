Netflix získává exkluzivní funkci na Android. O co jde?

Aplikace Netflix získává exkluzivní funkci na Android. Pokud jste u televize/telefonu/tabletu často nerozhodní a nevíte co si zrovna pustit, můžete už nějakou dobu ve webovém prostředí a v aplikacích pro chytré televizory využít funkci “Play something”.

Netflix získává exkluzivní funkci na Android

Tato funkce na základě algoritmů vypočítá co se vám v poslední době líbilo (nebo naopak co jste okamžitě přepnuli) a na základě toho vám vybere film či seriál, který by vás mohl chytnout. Pokud se vám navíc netrefí do vkusu, můžete toto tlačítko mačkat opakovaně do doby, než naleznete to pravé.

Web Engadget přichází s informací, že se tato novinka testuje pro zařízení s operačním systémem Android po celém světě a brzy se dostane do finální verze. Jablíčkáři si naproti tomu budou muset ještě nějakou dobu počkat.

