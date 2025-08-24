TOPlist

Už jste ho viděli? Na Netflixu v srpnu vyšlo pokračování jednoho z nejúspěšnějších seriálů, teď vede žebříček popularity

  • Netflix vypustil 6. srpna první část druhé řady Wednesday se čtyřmi epizodami
  • Druhá část sezóny dorazí 3. září s dalšími čtyřmi díly
  • Seriál aktuálně vévodí žebříčkům sledovanosti v Česku i celosvětově

Adam Kurfürst
24.8.2025 06:00
wednesday s klaksonem

Netflix 6. srpna konečně vypustil dlouho očekávanou druhou řadu seriálu Wednesday, ovšem s háčkem – zatím si fanoušci mohou vychutnat pouze první čtyři epizody a na zbývající díly si musíme počkat do 3. září. Pokud jste ještě nestihli ponořit se do nových dobrodružství Wednesday Addamsové, je nejvyšší čas. Seriál aktuálně kraluje žebříčkům sledovanosti jak v Česku, tak celosvětově.

O čem je druhá řada?

Nová série přináší temnější a komplexnější příběh, který Wednesday zavede do dalšího nadpřirozeného mysteria. Hlavní hrdinka se dobrovolně vrací do akademie Nevermore – poprvé v životě se dokonce těší zpět do školy, protože si myslí, že už ji dokonale zná a bude mít vše pod kontrolou. Realita je však úplně jiná.

To nejhorší, co si Wednesday dokáže představit, se stává skutečností – její rodina vtrhne do školního života. Na stejnou školu přijíždí i její mladší bratr Pugsley, který bojuje s ovládáním své elektrokinézy a zoufale se snaží najít si přátele. Ironií osudu se stává „vyvržencem mezi vyvrženci“ a žije ve stínu své slavné sestry.

Rodinné drama na Nevermore

Rodiče Morticia a Gomez tráví ve škole podstatně více času než by si Wednesday přála. Komplikovaný vztah mezi Wednesday a její matkou dostává nový rozměr – dokonce spolu šermují v doslova i přeneseném slova smyslu.

Světlým bodem je příjezd babičky. Je to jedna z mála osob, kromě strýčka Festera, kterou Wednesday skutečně ráda vidí a dokonce se při jejím příchodu usměje.

Nic není jak se zdá

Tvůrci slibují, že „nic není v druhé řadě takové, jak se zdá“. Wednesday si myslí, že ví, kde jsou všechna těla pohřbená, ale jakmile se vrátí do školy, zjistí, že se mýlila.

Pokud jste fanoušci první řady, rozhodně si nenechte ujít pokračování. A pokud jste Wednesday ještě neviděli, máte ideální příležitost dohnat obě části najednou – než 3. září dorazí zbývající epizody.

Už jste viděli druhou řadu Wednesday?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
