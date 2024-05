Wednesday patří k nejpopulárnějším seriálům za poslední dobu

Neflix zahájil natáčení druhé řady

Nyní oznámil změny v obsazení

Netflix zveřejnil formou videa informaci o obsazení druhé série Wednesday. Kdo nezná, jedná se o velice populární seriál z roku 2022 na téma Addams Family, kdy je ústřední postavou náctiletá Wednesday, která skončí na prestižní, byť poněkud zvláštní akademii Nevermore.

Druhá řada je očekávána snad letos, Netflix oznámil zahájení natáčení. Natáčí se v Irsku. V hlavní roli naštěstí zůstává Jenna Ortega, která se vrátí do akademie Nevermore.

Wednesday: 2. ŘADA | Zveřejnění obsazení | Netflix

Změny v obsazení

Změnit hlavní postavu by nebylo jen tak, ale i s vedlejšími zachází Netflix s rozvahou. Ve druhé sérii se můžeme opět těšit na Catherine Zeta-Jones v roli Morticie, Luis Guzmán jako Gomeze, Isaac Ordoneze jako Pugsleyho a Luyanda Unati Lewis-Nyawo jako agentka Tamara. Vrátí se také Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa a Georgie Farmer, stejně jako Fred Armisen a Jamie McShane v hostujících rolích.

Natáčení Wednesday 2

Mezi další nové postavy patří: Billie Piper („Sólokapr“, „Nenávidím Suzie“), Evie Templeton („Návrat do Silent Hillu“, „Pán zla“), Owen Painter („Tiny Beautiful Things“, „Příběh služebnice“) a Noah Taylor („Zákon a pořádek: Organizovaný zločin“, „Park Avenue“).

Netflix také odhalil sestavu hostujících hvězd, která zahrnuje: Christophera Lloyda („Addamsova rodina“, „Návrat do budoucnosti“), Joannu Lumley („Fool Me Once“, „Absolutely Fabulous“), Frances O’Connor („The Missing“, „The Twelve“), Haley Joel Osment („The Kominsky Method“, „Somebody I Used to Know“), Heather Matarazzo („The Princess Diaries“, „Scream“) a Joonase Suotama.

Kdo chybí

Chybět ale bude Percy Hynes White, který v první řadě ztvárnil postavu Xaviera Thorpa. Ačkoliv byl Percy oblíbený, v roce 2023 čelil obviněním ze sexuálního napadení. Netflix podobná obvinění netoleruje a raději se herce s takovým stigmatem zbaví. Herec odsoudil dezinformační kampaň, ale Netflix nepřesvědčil.

Těšíte se na druhou řadu Wednesday?

Zdroj: Netflix/Youtube, Variety