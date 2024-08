Kyberútok otřásá Netflixem: Unikly prý celé epizody seriálů včetně Stranger Things!

Data o chystaných seriálech, včetně mnoha celých dílů unikla na internet

Netflix tvrdí, že cílem útoku se stal jeden z jeho postprodukčních partnerů

Pravděpodobně šlo o kyberútok nebo o virus ukrytý v e-mailu

Ve čtvrtek se dostalo na internet několik částí seriálů a pár filmů Netflixu, které ještě ani nebyly zpřístupněny pro diváky této streamovací platformy. Netflix tvrdí, že jde o kyberútok nebo možná i virus v souboru, který některý z nepozorných zaměstnanců otevřel, čímž se útočník dostal k datům v jeho počítači. Útok ale necílil přímo na streamovacího giganta, nýbrž na jednu z postprodukčního společností.

Pracovníci Netflixu aktuálně vší silou mažou nelegální seriály z internetu, ale vedou boj s větrnými mlýny – ukradené kopie se všemi možnými kanály šíří jako velká voda. Jde například o kompletní anime seriál Terminator Zero, několik epizod seriálu Arcane: League of Legends nebo Heartstopper. Na veřejnost se měly dostat i Ranma 1/2, DanDaDan, Fairy Odd Parents: A New Wish nebo psychologikcý horor Mononoke the Movie: Phantom in the Rain. A mluví se o tom, že mohla uniknout i část velmi očekávané série Stranger Things.

Pokud byste na takový obsah narazili, poznáte ho velmi snadno – bude totiž opatřen vodoznaky s textem „Pro interní použití“ a „Vlastnictví Netflixu“. Navíc ve filmech nebo seriálech zůstaly časové značky a ukradené kopie jsou ve velmi nízkém rozlišení 400p. Část z nich může být ještě nedokončená, takže u nich například místy chybí zvuk nebo efekty. Netflix prý celý incident vyšetřuje.

Zdroje: thewrap.com, Variety