Netflix aplikace brzy umožní něco, na co jste možná roky čekali

Android aplikace extrémně populární služby Netflix prý brzy přijde s jednou zajímavou novinkou, která se určitě bude uživatelům líbit. Zejména těm, kteří si filmy, seriály či jiné pořady stahují přímo do zařízení. Aplikace Netflix bude podle zjištění komunity XDA Developers schopná přehrávání nedostahovaných videí. Tedy těch, která teprve putují z internetového úložiště do přístroje a jejichž soubor s videem není kompletní. Ve světě počítačů a v některých případech i mobilních aplikací to není úplně výjimečná věc. Netflix toto ale od roku 2016, kdy stahování videí pro pozdější offline sledování zavedl, nikdy neumožňoval.

K čemu to bude dobré? Existují dvě základní situace. Ta první je asi jasná, jde o možnost urychleného přehrávání něčeho, co se teprve stahuje. To ocení ti nejvíce nedočkají uživatelé. Druhá možnost je trochu více vychytralá. Jestliže má někdo hodně pomalé internetové připojení, může stahování využít jako jinou variantu tzv. bufferu aneb načítání obsahu dopředu. Namísto špatného zážitku u sekajícího se videa může uživatel stáhnout třeba polovinu epizody a pustit si ji hezky plynule. V průběhu sledování se pak může celá dostahovat. Netflix prý nyní přehrávání nedostahovaných videí náhodně testuje u různých skupin. Pak by se snad mohla funkce dostat do rukou všem.

Využijete této nové možnosti?

Zdroj: XDA