Jestliže jste jedním z těch uživatelů, kteří poskytují svůj Netflix účet někomu, kdo žije mimo domácnost, nebo naopak používáte účet někoho jiného, dost možná budete muset za tuto věc brzy zaplatit. Americký korporát totiž na svém blogu zveřejnil nový příspěvek, ve kterém hovoří o tom, jak to v budoucnu bude vypadat.

Netflix zavede novou službu Add an Extra Member

Netflix na svých stránkách píše o tom, že poslední rok pracoval na způsobu, jak zajistit členům, kteří sdílejí heslo mimo domácnost větší zabezpečení i pohodlí. V příštích několika týdnech zavede tedy firma v Chile, Peru a Kostarice novinku, která umožní napojit se k někomu na účet a vytvořit si tam vlastní profil. Nebude to však zdarma, ale za malý poplatek, který v těchto státech vychází na přibližně 70 Kč.

S tímto řešením přichází Netflix poté, co se hned několikrát vyjádřil o tom, že sdílení hesel mezi přáteli poškozuje jejich příjmy. Funkce bude k dispozici přímo v aplikaci pod tlačítkem “Add an Extra Member” a umožní uživatelům, kteří si předplácejí tarify Standard a Premium přidat až dva podúčty pro osoby, kteří nežijí ve stejné domácnosti. Každý uživatel bude mít navíc své vlastní jméno a heslo. Zatím bohužel není jasné, zda a kdy se tato funkce rozšíří i do ostatních zemí.

Co na tento krok Netflixu říkáte?

Zdroj: gizmochina.com