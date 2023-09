TOP 5 seriálů, které Češi sledují na Netflixu v září

Během září se na Netflixu objevilo několik nových seriálů, v tomto článku si tradičně ukážeme 5, které Češi sledují nejvíce. První místo obsadila pirátská dobrodružná akce One Piece, na druhém místě se nachází krimi thriller Kdo je Erin Carterová?, třetí místo obsadil animovaný seriál Rozčarování.

One Piece

One Piece je jméno, které rezonuje ve světě manga a anime již více než dvacet let. V roce 2023 však tento legendární titul získal novou hranou adaptaci z USA (má ji na svědomí přímo Netflix) s minutáží 49–64 minut na epizodu. Hlavním hrdinou je Monkey D. Luffy, mladý pirát ve slamáku, který se se svými přáteli vydá na velkolepou cestu za pokladem.

ONE PIECE | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 82 %

Kdo je Erin Carterová?

Britská učitelka žije v Barceloně poklidným životem. Pak ale dojde k ozbrojenému přepadení v supermarketu, které odhalí její tajemství… a násilnou minulost.

Who is Erin Carter? | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 58 %

Rozčarování

Povinnosti volají, ale princezna radši popíjí. Volnomyšlenkářská Bean rozčílí krále, když spolu se svými démonskými a elfími kumpány napáchá nenapravitelnou spoušť. Animovaný seriál Rozčarování se letos dočkal páté série s deseti epizodami a patří mu třetí místo v tomto žebříčku.

Disenchantment: The Final Season | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 75 %

Jak se dožít stovky: Tajemství modrých zón

Dan Buettner se posledních 20 let snažil přijít na tajemství dlouhověkosti a vyrazil do do pěti jedinečných míst téhle planety, kde lidi žijí neobvykle dlouhý život plný zdraví a energie. Jde o minisérii se čtyřmi díly, přičemž je asi ze všech zde uvedených seriálů nejkvalitnější.

Live to 100: Secrets of the Blue Zones | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 84 %

Depp vs. Heardová

Hollywoodem nedávno otřásl ostře sledovaný soudní spor, který na internetu způsobil úplné pozdvižení. V tomhle dokumentu poprvé zazní svědectví obou stran. Pokud vás proces alespoň trochu zajímal, určitě mu dejte šanci.

Depp v. Heard | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 58 %

Jaký zajímavý seriál jste v poslední době viděli vy?

Zdroj: Flixpatrol, ČSFD