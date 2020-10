Netflix seriál Dámský Gambit má na ČSFD 90 %. Co na něj říkáte?

Netflix máme všichni rádi, zejména v těchto krušných dobách. I přesto, že k tomu ani sám on nemá ideální podmínky stále produkuje poměrně kvalitní seriály (pravda, filmy jsou horší) a neustále roste. Důkazem toho je i nejnovější počin Dámský Gambit, který je nyní platformě Netflix jedním z nejoblíbenějších seriálů a na ČSFD má zatím úctyhodných 90 %.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Netflix seriál Dámský Gambit

The Queen’s Gambit, neboli Dámský Gambit pojednává o příběhu ženy, která se dostala díky šachům až na samotný vrchol. Nejen, že se dle mnohých odborníků jedná o nejlepší filmové/seriálové zpracování jedné z nejsložitějších her na světě, své si zde najdou i lidé, které šachy nebaví, nebo jim nerozumí. Seriál je bravůrně natočen a vyniká zejména svým skvěle napsaným scénářem. A hádejte co? Nevyskytují se zde žádné chyby v samotné hře, takže ani prvotřídní šachisté nebudou u seriálu vzteky házet figurky o televizi.

Dámský gambit | Oficiální trailer | Netflix

Samozřejmě jako vždy vám ani u tohoto seriálu nebudeme nic spoilerovat. Pouze prozradíme, že se příběh motá okolo Beth Harmonové, která v této hře našla smysl života. V šestnácti letech pak poprvé hraje na šampionátu U.S. Open a své schopnosti neustále zlepšuje. Příběh je napsán dle knihy Waltera Tevise a seriál má celkem sedm epizod, které jsou kompletně k dispozici již nyní.

Co na nový seriál říkáte?