Netflix prý rozšíří poplatek za sdílení hesla mimo domácnost

Populární platforma Netflix podle všeho hodlá v roce 2023 skutečně rázně zakročit proti sdílení hesla uživatele mimo jeho domácnost a činí v tomto směru další kroky. Jedno z nejpalčivějších témat předplatného hodlá služba opravdu řešit tím, že zavede dodatečné poplatky pro ty, kteří své přístupové údaje prokazatelně poskytují dalším lidem, ačkoli by dle pravidel neměli. Doposud se tyto poplatky testovaly v Latinské Americe, začátkem roku 2023 už by mělo dojít na USA a postupně nejspíš i na další země.

Služba tvrdí, že v regionu tímto způsobem sdílí či sdílelo heslo asi 100 milionů uživatelů. To finančně krvácejícímu Netflixu pochopitelně vadí. Konkrétně v Argentině, Dominikánské republice, El Salvadoru, Guatemale a Hodnurasu platforma za poplatek nabízí sdílení účtu pro další domácnosti. A to maximálně dvě, přičemž měsíční poplatek činí 3 dolary (cca 70 Kč) za každou. Velmi podobné podmínky by mohly již do několika týdnů platit v USA.

Na webu české verze Netflixu je zatím pouze zmíněno, že sdílení hesla mimo domácnost není vůbec povoleno a služba u podezřelých případů může požadovat potvrzení o původu nově připojeného zařízení. V nápovědě se dále uvádí, že “pokud účet sdílíte s někým mimo svoji společnou domácnost, Netflix vám za to nebude automaticky účtovat poplatek”. To se ale může v příštím roce velmi rychle změnit.

Přistoupili byste na takový poplatek, nebo byste sdílení hesla utnuli?

Zdroj: acentral