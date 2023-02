Netflix vylepšil zvuk u 700 filmů a seriálů. Poznáte rozdíl?

Filmaři, produkční studia, majitelé kin a v neposlední řadě i provozovatelé streamovacích služeb se neustále snaží, aby byl divák co nejhlouběji vtažen do děje filmu či seriálu. Proto už dnes existují třeba kinosály, které jsou schopné uspokojit všech pět smyslů. Platforma Netflix se nedávno pustila do efektivnějšího uspokojování jednoho z těch základních – sluchu. Vloni v létě oznámila zavádění funkce “spatial audio”, což není nic jiného než prostorový zvuk. K původním několika pilotním titulům nyní přibylo asi 700 dalších filmů a seriálů, které toho mohou využít.

Introducing Netflix Spatial Audio

Návštěvníci kin a také majitelé 5.1, 7.1 a podobných pokročilých sestav domácího kina vědí, co takový prostorový zvuk představuje. Netflix jej ale díky zmíněné funkci přináší i divákům, kteří sledují filmy a seriály přes mobilní telefon, tablet nebo běžný televizor se stereo reproduktory.

Obsah jen musí mít správně vyladěné zvukové kanály a i na telefonu můžete například slyšet prolétat vrtulník z jedné strany na druhou. Filmy a seriály, které jsou schopné toto zvukové vylepšení nabídnout, jsou na Netflixu označeny patřičnou značkou. Další tituly mají přibývat.

Jaké reproduktory máte doma u TV?

Zdroj: apolice