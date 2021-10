Nevíte, co si pustit? Netflix pro Android vám usnadní život

Patříte mezi pravidelné konzumenty obsahu služby Netflix a usedáte nebo uleháte k velké obrazovce či mobilnímu displeji často s tím, že nevíte, co si chcete zrovna pustit? Tak to jste možná v první polovině letošního roku zaznamenali informaci, že autoři této populární streamovací platformy chystají funkci Play Something, v češtině Něco přehraj. Tato novinka, která je zatím exkluzivní pro zařízení se systémem Android, je nyní oficiálně dostupná všem uživatelům po celém světě.

I v české nápovědě už Netflix uvádí, jak novinka Něco přehraj funguje. Primárním posláním je, že okamžitě přehraje TV pořad nebo film, který jste ještě neviděli. “Na televizi najdete možnost Něco přehrát v nabídce, při výběru profilu nebo na 10. řádku domovské stránky. Na telefonu s Androidem se možnost Něco přehrát zobrazuje jako ikona na domovské stránce a na 17. řádku. V obou případech noví členové Netflixu uvidí ikonu Něco přehrát po prvním měsíci členství,” informuje oficiální nápověda.

V případě, že se uživateli automaticky vybraný a spuštěný seriál, film nebo pořad nelíbí, má možnost stisknout tlačítko Přehrát něco jiného, pokud chce zařadit doporučení pořadů, které nedokoukal. A nebo je variantou doporučení z fronty Můj seznam.

Kdy jste naposledy dumali, co si pustit?