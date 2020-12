Na platformě Netflix se občas nacházejí seriály, které jsou těmi mainstreamovými poněkud utlačovány. Mezi ně rozhodně patří počin Love, Death & Robots, který je jedním z nejlepších Netflix seriálů, které jsme kdy viděli. Rozhodně alespoň co se týče audiovizuálního zpracování.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Love, Death & Robots Netflix

Love, Death & Robots je antologie, takže není třeba se dívat na každý díl. A jelikož jsme jej zhlédnuli celý, vypíšeme vám seznam těch nejlepších dílů, na které byste se určitě měli podívat. Jedná se o kompilaci několika krátkých filmů, které jsou promíchány různými žánry a vydáme se v nich od cyberpunkového sci-fi přes černou komedii až k hororovému fantasy. Každý díl má navíc jiné již zmíněné audiovizuální zpracování a tak nabízí každý film své kouzlo.

LOVE DEATH + ROBOTS | Official Trailer | Netflix

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu krátké filmy by byla velká škoda, kdybychom vám cokoliv spoilerovali. Takže vám vypíšeme čistě jen ty, které nás baví nejvíce.

Nejlepší díly:

The Secret War

The Witness

Shape-Shifters

Lucky 13

Three Robots

Good Hunting

Samozřejmě se váš seznam nemusí shodovat s tím naším, jelikož každý má jiné preference, názory a vkus. Každopádně jsme si skoro jisti, že si v Love, Death & Robots každý najde to své. Tak co, jdete do toho?

