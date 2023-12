Na Netflix se dostalo v posledních týdnech několik nových filmů

Tím nejsledovanějším je aktuálně Vyšehrad: Fylm

Potěšíme i milovníky animáků a průměrných komedií

Netflix v posledních týdnech přidal několik nových snímků. V našich končinách je určitě nejzajímavější Vyšehrad: Fylm od Jakuba Štáfka, Leo je skvělý a originální animák, romantická komedie Nikdy neříkej nikdy potěší milovníky „béčkových“ komedií.

Vyšehrad: Fylm

Vyšehrad: Fylm je pokračováním stejnojmenného seriálu z Obbod TV a vypráví příběh o Juliovi Lavickém, kterého opět ztvárnil Jakub Štáfek. Jak se píše v oficiálním teaseru – „Lavi“ je pořád stejný dement, ale konečně se mu začalo dařit. S Vyšehradem postoupil do druhé nejvyšší fotbalové soutěže a opět po něm pokukují i větší kluby. Svou přítelkyni Šárku požádal o ruku, ale až na svatbě zjistí, že má osmiletého syna. Film satiricky ukazuje české fotbalové prostředí, nebere si příliš servítky a za mě osobně jde (po Okresním přeboru) o nejlepší tuzemský počin o fotbale. Jasně, nadávky a některé explicitní scény nemusí sednout každému, ale jinak jde o fajn zábavu.

Vyšehrad: Fylm (2022) oficiální ULTRA HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 69 %

Rodinná rošáda

Co by se stalo, kdyby se rodiče ocitli v tělech svých náctiletých dětí a ty by se naopak stali dospělými? Přesně o tom je vánoční snímek Rodinná rošáda z dílen Netflixu. Nejde o bůhvíjak povedené dílo, ale jako klasické večerní „béčko“ nezabaví úplně špatně.

Family Switch | Jennifer Garner and Ed Helms | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 51 %

Nikdy neříkej nikdy

Nikdy neříkej nikdy je český film s Terezou Kostkovou a Tomášem Maštalírem v hlavní roli. Hlavní postavy Naďa a Petr se se svými partnery právě rozvádí. Petrova manželka je lékařkou na misích v Africe a jejich vztah trpí dlouhým odloučením, z Nadina muže se vyklubal záletník, který se občas zamiluje do někoho mladšího. Naďa a Petr do sebe nejprve lehce vrazí autem a díky tomu na sebe začnou narážet i dále v životě. Opět nejde o nikterak skvělý počin, ale už jsem viděl horší české snímky, hlavně v poslední době bych tento zařadil k tomu trochu lepšímu, ačkoliv bych to sám nečekal.

Nikdy neříkej nikdy (2023) 4K HD trailer #komedie

Hodnocení na ČSFD: 57 %

Leo

Leo je 74letý ještěr a společně s jeho želvím přítelem se rozhodnout utéct z terária střední školy na Floridě, kde strávili celý svůj život. Místo toho se ale dostanou do problémů svých studentů. Povedený animák od Netflixu je dobrý nejen pro děti, ale klidně i dospělé.

Leo | Oficiální trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 75 %

Grinch

Kdo pamatuje původního Grinche z roku 2000 s Jimem Carreym, bude možná z novodobého animáku trochu zklamán, stejně jako já. Ale to je možná závan nostalgie, setkávám se i s názory, že ten nový je lepší. Rozhodně je přívětivější pro mladší publikum a není vyloženě špatný. Pokud tuto pohádku máte rádi, můžete mu dát šanci.

Grinch (2018) CZ dabing HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 67 %

Na jaký zajímavý film jste na Netflixu narazili vy?

Zdroj: FlixPatrol