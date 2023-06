Které filmy na Netflixu sledují Češi v červnu? Tady je TOP 5

V červnu se na Netflix dostalo několik nových filmů a seriálů. V tomto článku se mrkneme na 5 filmů, které patří momentálně k těm nejsledovanějším v Česku. První místo obsadila komedie Za vším hledej ženu, na druhém je pak originální snímek z dílen Netflixu Krásný život a pro všechny, kteří prahnou válečném akčním snímku je zde Krev a zlato.

Za vším hledej ženu

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má sen. Irena touží to vlastním domě a tomu podřizuje vše. Marta touží po moderování v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně moc chce povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné období s přítelem. Chtěla by normální vztah s bezva mužským… Jenže se bezhlavě a vášnivě zamiluje do o dost staršího, avšak velice charismatického šéfa velké nadnárodní firmy.

Za vším hledej ženu (2022) oficiální HD trailer

ČSFD hodnocení: 43 %

Krásný život

Hudební producentka objeví skrytý talent u mladého rybáře, který ale neví, jestli je připravený na hvězdnou kariéru – a na lásku.

A Beautiful Life | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 57 %

Krev a zlato

Na samém konci druhé světové války nechce německý dezertér už nic jiného než být doma. Místo toho se ale musí postavit esesákům, kteří pasou po ukrytém zlatém pokladu.

ČSFD hodnocení: 65 %

Tlapková patrola ve filmu

Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček a nyní na Netflix zamířila i filmová adaptace.

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (2021) oficiální trailer

ČSFD hodnocení: 63 %

Code 8

Vítejte v budoucnosti, kde je svět trochu jiný, než ho znáte. Čtyři procenta populace se z neznámých důvodů rodí s nadpřirozenými schopnostmi. Ale místo toho, aby žili jako milionáři nebo zachraňovali svět, využívají své schopnosti k páchání zločinů. Jedním z nich je Connor Reed, který žil spořádaným životem až do jedné osudné noci.

Code 8 | Official Trailer (HD) | Vertical Entertainment

ČSFD hodnocení: 59 %

