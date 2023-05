Které filmy na Netflixu sledují Češi v květnu? Tady je TOP 5

Do knihovny Netflixu se dostalo v květnu několik nových filmů, tak se pojďme podívat na ty, které Češi sledují nejvíce. Na prvním místě se nachází česká komedie Hádkovi, druhé místo obsadilo drama Stillwater s Mattem Damonem a třetici uzavírá Tlapková patrola ve filmu.

Hádkovi

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají. Jmenují se Hádkovi.

Hádkovi (2022) oficiální HD trailer nové komedie

ČSFD hodnocení: 56 %

Stillwater

Stillwater sleduje amerického drsňáka z Oklahomy, který cestuje do Marseille navštívit svou dceru ve vězení za vraždu, o které tvrdí, že ji nespáchala. Konfrontován jazykovou bariérou, kulturními odlišnostmi a komplikovaným právním systémem si Bill Baker ve Francii buduje nový život s jediným cílem – osvobodit svou dceru.

STILLWATER – Official Trailer [HD] – In Theaters July 30

ČSFD hodnocení: 62 %

Tlapková patrola ve filmu

Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček a nyní na Netflix zamířila i filmová adaptace.

TOP 5 nejlepších erotických filmů a seriálů na Netflixu čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (2021) oficiální trailer

ČSFD hodnocení: 63 %

Matka

V armádě z ní vycvičili chladnokrevnou vražedkyni. Přichází ale čas opustit úkryt a před pomstychtivými zločinci ochránit dcerku, se kterou se nikdy nesetkala.

THE MOTHER | Jennifer Lopez | Official Trailer | Netflix

ČSFD hodnocení: 49 %

Děti Nagana

Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku za domem. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.

Děti Nagana (2023) HD trailer

ČSFD hodnocení: 64 %

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO Max seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Viděli jste v poslední době nějaký zajímavý film?

Zdroj: FlixPatrol, Bontonfilm, Magicbox