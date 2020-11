Jak na Netflixu skrýt nevhodný obsah před dětmi? Máte několik možností

Videostreamovací služba Netflix v posledních letech patří k tomu nejlepšímu, co současný multimediální svět nabízí. Pohodlný přístup k filmům a seriálům si oblíbily miliony uživatelů po celém světě. Nabídka je velmi pestrá a sahá od pořadů pro nejmenší až po horory, akční filmy nebo jiný obsah určený očím dospělých. V takovém případě pak často přichází na řadu otázka, která se týká nejen streamovacích služeb, ale celého internetu a světa kolem nás: Jak před dětmi ukrýt to, co by neměly vidět? Samotný Netflix nabízí několik forem blokace nevhodného obsahu, tak se na ně podívejme…

Blokace nevhodného obsahu ve službě Netflix

Nastavení věku v dětském profilu. U jednotlivých profilů lze vybrat, zda jde o standardní, pro který je viditelné všechno, nebo dětský. U něj pak můžete využít rodičovskou kontrolu a speciální filtry. Tím základním je určení věku, podle kterého Netflix zobrazí vhodné pořady a zbylé ukryje. Tímto způsobem je možné odfiltrovat obsah pro děti do sedmi, třinácti, šestnácti a osmnácti let.

Zobrazování dětské sekce. Zaškrtnutím jednoduchého políčka můžete Netflixu říct, aby konkrétnímu profilu primárně ukazoval sekci s dětskými pořady. Tato možnost automaticky přepne filtr věku na pozici 7+.

Omezení konkrétních pořadů. Pokud nechcete vytvářet omezení na základě věku a raději se spoléháte na vlastní výběr toho, co je a není pro vaše dítě vhodné, můžete to zkusit přes filtry konkrétních titulů. Do řádku stačí zadat jejich název a zařadit je do seznamu zakázaných.

PIN kód k rodičovskému účtu. Pokud vaše dítě patří k vychytralejším (pomineme, že půjde nevhodný obsah hledat jinam), může se pokusit spustit Netflix z jiného účtu, který je rodičovský. V tom případě se určitě hodí ho mít zabezpečený PINem. Není na škodu jím i pro jiné situace vybavit také dětský účet.

Zpětná kontrola – historie sledování. S rodičovským účtem máte možnost podívat se u dětského na to, co všechno na něm bylo přehráno. Zpětně si tak můžete zkontrolovat, co dítě na Netflixu vidělo.

Věděli jste o všech těchto možnostech?