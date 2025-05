Netflix kopíruje TikTok a přidává AI vyhledávání. Televizím dodal zase nový vzhled

Jak najít v džungli nabídky Netflixu něco, co by vás skutečně bavilo? Přesně tenhle problém se teď streamovací služba snaží vyřešit po svém – pomocí umělé inteligence. V úterý Netflix oznámil, že do své iOS aplikace zavádí AI chatbota, který by měl uživatelům pomoci najít filmy a seriály pomocí běžných konverzačních frází.

Konečně vyhledávání, které má hlavu a patu

Pokud jste někdy zkoušeli na Netflixu najít film podle vágního popisu jako „ten s tím hercem, co má knír a exploduje tam helikoptéra“, asi tušíte, proč je tohle vylepšení potřeba. Nový AI chatbot by měl zvládnout mnohem přirozenější dotazy – například když napíšete „chci něco vtipného a optimistického„, měl by vám nabídnout relevantní obsah.

Zatím jde pouze o „malou volitelnou beta verzi“ pro iOS, ale pokud uživatelé tuhle funkci přijmou kladně, objeví se zřejmě i v aplikaci pro Android a možná časem i na televizní verzi.

Nový design, který snad nebude horší než starý

Kromě AI chatbota se Netflix pochlubil i přepracovaným designem, který má být „čistší a modernější“. Funkce Hledat a Můj seznam se přesouvají z levé strany na horní část obrazovky, kde jsou prý lépe viditelné.

Domovská stránka má nově zobrazovat užitečnější informace jako „Vítěz ceny Emmy“ nebo „#1 v TV pořadech“, což je vlastně docela praktické. Kdo by nechtěl vědět, jestli se chystá sledovat oceněný seriál nebo jen další průměrnou reality show?

Netflix také tvrdí, že doporučení budou „více reagovat na vaše nálady a zájmy v daném okamžiku“. Jestli to skutečně zlepší výběr, nebo jen posílí naše bubliny, se teprve ukáže.

TikTok po netflixovsku

Pro mobilní uživatele přibude v nadcházejících týdnech ještě jedna novinka – vertikální feed plný krátkých ukázek z filmů a seriálů. Jedním klepnutím pak budete moci spustit celý pořad, přidat ho do seznamu nebo sdílet s přáteli.

Není těžké poznat, odkud Netflix čerpal inspiraci. TikTok a Instagram Reels změnily způsob, jakým konzumujeme obsah, a Netflix nechce zůstat pozadu. Jestli bude vertikální scrollování fungovat i pro filmové ukázky, je otázka, ale rozhodně to může být zajímavější než nekonečné procházení statických náhledů.

AI je všude, tak proč ne i v Netflixu

Nasazení AI chatbota do vyhledávání není žádným překvapením. Umělá inteligence se v poslední době cpe do všeho, tak proč by neměla pomáhat i s výběrem večerní zábavy?

Otázkou zůstává, jak dobře bude chatbot fungovat v jiných jazycích než angličtině. Netflix má sice lokalizaci obvykle zvládnutou solidně, ale pochopí váš požadavek na „něco podobného Pelíškům, ale s moderním nádechem“ i jeho AI? Na to si budeme muset počkat.

Co říkáte na novinky v Netflixu? Přijde vám AI chatbot užitečný?

Zdroj: Netflix