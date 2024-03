Netflix potvrdil sedmou sérii Black Mirror! Kdy se dočkáme?

Netflix chystá další řadu Black Mirror

Bude mít 6 epizod

Můžeme se na ni těšit už v roce 2025

Netflix připravuje už sedmou řadu Black Mirror, mysteriózního hororového seriálu, který si získal velké množství fanoušků po celém světě. Další série by měla vyjít už v roce 2025 a bude mít 6 epizod.

Zatím neznáme moc detailů a Netflix ještě ani nevydal oficiální trailer. Společnost ovšem již prozradila, že jedna z epizod by měla navazovat na díl „USS Callister“ ze čtvrté série, ve kterém zazářil Jesse Plemons. Toho tam nejspíše neuvidíme, jelikož by měl být v tomto pokračování již mrtvý. Kromě této epizody budou všechny příběhy úplně nové. Nevíme ještě témata, kterými by se měly epizody sedmé série zabývat. Předpokládá se ovšem větší zastoupení technických příběhů, například s AI či metaverse.

Netflix chystá novou řadu Black Mirror

Šestá řada seriálu vyšla v roce 2023, další bude tedy o dva roky později. Black Mirror se tak vrací k tempu vydávání, které měl před šestou řadou. Až do té doby vycházely série s maximálním rozestupem 2 let. Šestou sérii od té páté ovšem dělily 4 roky. Pátá vyšla 2019 a šestá až 2023.

