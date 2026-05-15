Chytrý termostat Netatmo teď hodně zlevnil! Má však své mouchy

Jakub Kárník
15.5.2026 18:00
Netatmo Smart Thermostat se s kódem ALZADNY40 dostal na 2 879 Kč, což je cena, za kterou už dává smysl ho zkusit – i s vědomím, že žádný Netatmo není věčný.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kotel ovládat z mobilu a máte Apple Home, Google nebo Alexu.
⚠️ Zvažte, pokud čekáte zařízení na 10 let – e-ink displeje se v recenzích opakovaně vzdávají po 2–3 letech.
💡 Za 2 879 Kč ale berete vstupenku do chytrého topení za polovinu původní ceny.

Proč Netatmo dává smysl právě v této ceně

Netatmo je kompatibilní s drtivou většinou plynových, elektrických i kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel – ověřit si to můžete na https://check.netatmo.com ještě před nákupem. Instalace je bezdrátová, takže ho nemusíte fixovat na zeď, klidně ho položte na stůl nebo přenášejte mezi místnostmi. Funguje i samostatně, hlavice si dokupovat nemusíte (a podle recenzí radši ani nechtějte – jsou drahé a poruchovější než samotný termostat).

Hlavní tahák je plnohodnotná integrace do všech tří hlavních ekosystémů – Apple Home, Google Assistant i Amazon Alexa. Funkce Auto-Adapt sleduje venkovní teplotu a setrvačnost domu, takže si po pár dnech sám zjistí, kdy začít topit, aby v 7 ráno bylo v kuchyni nastavených 21 °C. Spotřebu sledujete v grafu v aplikaci, výrobce slibuje úspory až 25 %.

Na co si dát pozor

Recenze na Alze nelžou: e-ink displeje mají tendenci se po 2–3 letech rozjet. Termostat dál funguje normálně, ovládáte ho přes aplikaci, ale na displej se prostě nepodíváte. Podpora Netatma je navíc po záruce v podstatě nepoužitelná – jediná oficiální cesta je poslat zařízení do Francie. Za 2 879 Kč to ale berete jinak než za pět tisíc.

Druhý bod – k plné funkčnosti potřebujete relé, které je v balení, ale počítejte s tím, že někdo zkušený musí připojit kabely ke kotli. Sami to zvládnou zruční lidé s návodem, pro ostatní je to práce na elektrikáře. Aplikace Home + Control je v češtině, párování přes Wi-Fi 2,4 GHz funguje bez problémů.

Berete chytrý termostat jako vstup do automatizace, nebo si vystačíte s klasickými hlavicemi?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

