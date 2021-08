Na konci tohoto měsíce se dočkáme vydání prvních chytrých hodinek s novým systémem Wear OS 3, konkrétně se jedná o řadu Galaxy Watch 4. Nový systém přináší poměrně dost změn a novinek, což znamená i změny pro samotné aplikace. Některé nové verze WearOS aplikací totiž nespustíte na současných hodinkách, které běží na Wear OS 2. Týká se to aplikací YouTube Music a také redesignované verze Google Map. Víme už také to, jak to bude s oblíbenými aplikacemi jako je Google Pay, Spotify nebo Google Zprávy.

Nové verze WearOS aplikací nemusí fungovat na starším systému

Chvíli po představení chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 4, zveřejnila společnost Google na svém blogu informace se softwarovými novinkami právě pro tyto hodinky a také všechny budoucí, které poběží na Wear OS 3. Již nyní například víme, že v příštím roce přijde aktualizace na nový systém pro hodinky TicWatch Pro 3.

V první řadě Google konečně představil aplikaci pro YouTube Music, která mimo jiné bude podporovat i možnost offline poslechu hudby přímo z hodinek. To byla obecně u WearOS uživatelů žádaná funkce, kterou doposud nepodporovala žádná hudební streamovací služba. Majitele WearOS 2 hodinek chvíli mohlo mrzet, že se aplikace neobjeví i na jejich hodinkách. Avšak pár hodin po Googlu přispěchalo s oznámením i Spotify, které potvrdilo, že nové verze aplikací budou fungovat na Wear OS 2 i 3. A co víc, jedna z hlavních novinek bude právě možnost stažení písní a offline poslech.

Aplikace Google Mapy už pro Wear OS samozřejmě existuje. Google prozradil, že exkluzivně pro Wear OS 3 bude k dispozici redesignovaná verze, která již bude vycházet z designových prvků Material You, které přijdou v Androidu 12. Po funkční stránce budou prozatím Google Mapy téměř identické, dá se však očekávat, že postupem času se vývojáři budou více zaměřovat na WearOS 3.

Dobrá zpráva je rozhodně u Google Pay, které bude i do budoucna fungovat na obou verzích Wear OS. Google navíc oficiálně potvrdil 16 nových zemí, ze kterých se dá platit přes hodinky. Mezi nimi je i Česká republika a Slovensko. Google Zprávy rovněž zůstává pro obě verze systému, avšak na Wear OS 3 bude mít vylepšenou synchronizaci.

Google Pay a Wear OS v ČR: Které hodinky už umí tyto platby? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Myslíte si, že s Wear OS 3 se konečně Google začne přibližovat konkurenci?

Zdroje: 9to5google.com, blog.google, theverge.com