Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play (02/2020), hned dvě pochybné aplikace?

Nejstahovanější aplikace z Google Play (02/2020)

Kaufland – akce a recepty

Aplikace jednoho z největších supermarketů vyskytující se v České republice má spoustu výhod a tenhle měsíc jde o vůbec nejstahovanější aplikaci v Google Play. V aplikaci naleznete akce, slevy, recepty a spoustu dalších informací. Pokud tedy rádi nakupujete a Kaufland patří k vašim oblíbeným obchodům, doporučujeme dát aplikaci šanci. Navíc je poměrně přehledná a jede naprosto plynule.

Kaufland - offers and more Schwarz IT KG

Best Wallpaper – 4K Background

Aplikace Best Wallpaper – 4K Background slibuje parádní tapety, živé tapety či 3D tapety zdarma. To však není úplně pravda. Spousta Čechů si stěžuje na to, že jim aplikace strhne 99 korun každý týden a to v okamžik, kdy při instalaci povolíte přístup k telefonu a SMS zprávám. Aplikace si údajně odešle SMS kód, který v aplikaci následně potvrdí a předplatné vám běží až do doby, než ho ručně zrušíte. Aplikaci jsme do telefonu raději neinstalovali a ani vám tento krok nedoporučujeme. Pokud si chcete do telefonu stáhnout tapetu, využijte jiné aplikace, nebo si ji stáhněte z webu.