Co Češi letos nejvíc sledovali na Netflixu? Můžete se nechat inspirovat

Streamovací služba Netflix zveřejnila soupis titulů a žánrů, kterým během roku 2020 věnovali diváci v České republice nejvíc pozornosti. Jak se pochopitelně dalo s ohledem na současnou situaci očekávat, čísla vyletěla do obrovských výšin. I když se Netflix nepochlubil konkrétními statistikami, podělil se s námi alespoň o největší skokany, nejoblíbenější žánry a nejúspěšnější tituly z jeho vlastní produkce. Mezi nejsledovanější Netlfix filmy a seriály za rok 2020 v ČR se nejčastěji dostala dramata a komediální kousky.

Nejdřív si představme žánrové skokany. Statisticky poskočily téměř všechny, ale nejlépe si vedlo fantasy. Diváky přitahovalo 16x více než vloni. Z původních titulů se nejlépe vedlo seriálům Zámek a klíč, Prokletá nebo Dopis pro krále. Mezi oblíbené patřila i česká Kytice. Druhým skokanem byl romantický žánr, který si polepšil devítinásobně. Z Netflix produkce zaujala díla Vánoční výsadek, Princezna z cukrárny: Zase vyměněná nebo krátký seriál DASH & LILY. Z českých se dařilo filmu Přes prsty.

Nejsledovanější Netlfix filmy a seriály za rok 2020 v ČR? Dramata

Pojďme k absolutní špičce. Kromě ledna a července převálcovala letos ostatní žánry dramata. Filmová i seriálová. Netflix výroba si připsala úspěchy u seriálů Ratchedová, Dámský Gambit a Lucifer. Zaujala také končící Koruna. Druhým nejoblíbenějším žánrem byly u Čechů na Netflixu komedie. Právě v lednu a červenci byly nejoblíbenější. Mezi nejpopulárnějšími tituly najdeme jak sezónní novinky Sváteční rande a Hubbieho Halloween, české komedie Ženy v běhu a Ženská na vrcholu, nebo třeba komediální seriály spíše pro mladší publikum Sexuální výchova, Tenkrát poprvé nebo I am Not Okay with This. V seznamu nejoblíbenějších komedií je i Emily in Paris.

Třetí místo patří akčňákům, seriálům i filmům. Žánr oproti loňsku poskočil na pětinásobek. Z Netflix produkce se divácky dařilo kouskům Vyproštění a Old Guard: Nesmrtelní. Moc pozadu nebyla ani druhá série seriálu Umbrella Academy nebo letošní novinka Guy Richieho Gentlemani. Za Netflix Originals u Čechů bodoval také film z prostřední Středního východu Mosul. Čtvrtý a oproti roku 2019 šestinásobný byl žánr thriller následovaný horory. Mezi nejoblíbenější strašidelné kousky patří například Záhadné sídlo Bly, jihokorejský zombie horor #Žiju, španělský horor Hlasy, rusko-americký koprodukční film Odebrat z přátel: Dark Web, variace na známou pohádku Jeníček a Mařenka v lese hrůzy nebo potom thrillerový hit ze Španělska Papírový dům a americký kousek Nebezpečné lži.

Statistika sledující nejsledovanější Netlfix filmy a seriály Netflixu za rok 2020 v ČR také trochu ukázala, jak se se sílícím nouzovým stavem měnily zájmy lidí. Oproti prvním dvěma měsícům letošního roku velmi výrazně stoupla v období od března do června sledovanost reality TV seriálů jako jsou Too Hot To Handle, Láska je slepá, klasika Země je láva nebo třeba Makléři z Hollywoodu. Češi prostě utíkali od reality.

Zdroj: Netflix