Přihlašování do různých platforem je nedílnou součástí života většiny z nás. Je ale důležité si uvědomit, že silné heslo je klíčem k ochraně vašich osobních údajů. Bohužel, mnoho lidí stále používá velmi slabá hesla, která jsou snadno prolomitelná, což potvrzuje web NordPass. Ten odhaluje nejpoužívanější hesla v dané zemi a vyfiltrovat si můžete i Českou republiku.

umístění Heslo Čas pro prolomení Počet použití 1. 123456 < 1 sekunda 6 663 2. 123456789 < 1 sekunda 5 689 3. 12345 < 1 sekunda 1 775 4. heslo < 1 sekunda 1 685 5. maminka 1 sekunda 1 452 6. martin < 1 sekunda 1 347 7. password < 1 sekunda 885 8. veronika < 1 sekunda 858 9. michal 2 minuty 818 10. 1234 < 1 sekunda 756 11. superhry 4 minuty 754 12. 110110jp 3 sekundy 732 13. monika 2 minuty 732 14. miláček 2 sekundy 694 15. 123 < 1 sekunda 674 16. lucinka 2 sekundy 649 17. beruška 2 sekundy 633 18. dominik 17 minut 633 19. terezka 3 sekundy 622 20. sluníčko 2 sekundy 579 21. rodina < 1 sekunda 541 22. martina 13 sekund 534 23. 111111 < 1 sekunda 519 24. sparta < 1 sekunda 514 25. eliška 3 sekundy 508 26. hovno 2 sekundy 505 27. nikolka 3 sekundy 500 28. tomas < 1 sekunda 496 29. lukáš 10 sekund 492 30. david 10 sekund 491

Na prvních dvou příčkách se nacházejí naprosto primitivní hesla, která jsou “oblíbená” nejen v Česku, ale také po celém světě. Hackera rozhodně neošálíte ani svým jménem, klubem, kterému fandíte, beruškou nebo miláčkem.

Proč je důležité používat silná hesla?

I když může být těžké si pamatovat složitá hesla, je to jediná správná cesta k vysoké ochraně vašich údajů, ať už jde o banku, e-mail, nebo třeba sociální sítě. Slabá hesla mohou být snadno prolomena pomocí algoritmů. Hackeři zkouší kombinace různých znaků, dokud nezískají správné heslo a v případě, že používáte jednoduchá hesla, jako jsou “123456” nebo “maminka”, dáváte hackerovi v podstatě tu nejjednodušší možnou práci.

Co je považovat za silné heslo?

Silné heslo by mělo být složeno z kombinace velkých a malých písmen, čísel a případně speciálních znaků. Mělo by mít délku nejméně 12 znaků a nemělo by obsahovat osobní informace. Nedávejte do něj tedy třeba vaše jméno, přezdívku, nebo datum narození. Například heslo “Tr0.Mb4dor&3*”je těžké na zapamatování, nicméně v době nejrůznějších klíčenek (např. 1Password) či Google účtu a synchronizace si kolikrát ani není třeba heslo pamatovat.

