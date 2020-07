LG vyrábí nejmenší Bluetooth modul na světě. K čemu bude dobrý?

Jihokorejská společnost LG, konkrétněji řečeno její dceřiná divize Innotek, zahájila výrobu velmi malého modulu standardu BLE aneb Bluetooth low energy. Firmě se podařilo funkční obvod s touto technologií vměstnat na destičku o velikosti 6×4 milimetry. To z ní činí nejmenší Bluetooth modul na světě. Oproti předchozímu rekordmanovi zmenšil svou velikost na 75 procent. A to rozhodně není poslední pokrokový parametr. O 30 % se zvýšil výkon celého obvodu, což LG Innotek dokázalo díky změnám ve vysokofrekvenčních hladinách a implementaci více než 20 součástek na modul.

Ještě zajímavější informací je, že zmenšená plocha Bluetooth obvodu lépe odolává různým druhům signálového rušení a výpadkům. Navíc anténa, která bývá běžně umístěna mimo hlavní obvod, v tomto případě představuje jeho kryt. To v praxi znamená, že nová součástka lépe zvládne udržet spojení s telefonem či jiným zařízením třeba i přes stěny a na větší vzdálenost. Ano, tušíte správně, tento aktuálně nejmenší Bluetooth modul na světě nebude instalován do mobilů, nýbrž do chytrých IoT prvků. To je segment, kterému se chce firma intenzivně věnovat.

Máte doma nějaké IoT prvky? Jak jsou na tom se signálem?

Zdroj: aheadlines