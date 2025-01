Létáte s dronem DJI? Těchto 5 aplikací byste měli znát

Reklama

Drony čínského výrobce DJI jsou u nás v amatérské sféře velice populární. Je to díky kombinaci dobrého poměru ceny a výkonu, uživatelské přívětivosti a široké komunitě. Nové modely jsou navíc čím dál víc cenově dostupné. Abyste využili vašeho létajícího mazlíčka naplno, přinášíme přehled 5 aplikací, které byste jako pilot DJI dronu měl znát.

DJI Fly

Drony DJI se prodávají buď s plnohodnotným ovladačem, který obsahuje i displej a nebo s verzí, do které zasunete vlastní mobil a ten se pak spolupodílí na ovládání dronu. Každý přístup má své výhody. Plnohodnotný ovladač znamená pohodlí, kdy jen vybalíte a letíte, zatímco druhá možnost znamená ještě instalování telefonu do držáku.

Navíc musíte v telefonu mít instalovanou správnou aplikaci pro ovládání zbytku systému. Pro drony vyrobené od roku 2019 se začala používat aplikace DJI Fly, zatímco dříve se používala aplikace DJI GO 4. Aplikaci DJI Fly stáhnete na webu výrobce a nainstalujete jako aplikaci třetí strany. Pokud máte z nějakého důvodu nainstalovanou AppGallery, aplikaci najdete tam. Stejně tak uživatelé telefonů Samsung mohou stáhnout DJI Fly v Galaxy Store.

V oficiálním Obchode Play aplikaci nenajdete. Skutečný důvod není znám. Podle dostupných informací stáhlo DJI aplikaci z Play začátkem roku 2021, protože schvalovací procesy Google jsou pomalé a bránily v rychlém opravování případných chyb. V zákulisí se spekuluje o obavách z odesílání dat do Číny a dalších víceméně politických důvodech. V každém případě nezkoušejte hledat DJI Fly v Obchodě Play. Pokud naleznete aplikaci, která se tváří, že je DJI Fly, může se jednat o nekalou aplikaci, které zneužívá známé jméno.

Dron View

Let není povolen úplně všude za stejných podmínek. Přestože legislativa nedávno uvolnila pravidla pro létání, stále je třeba udržovat si přehled o tom, kde se létat smí a kde jsou nějaká omezení. To se týká především okolí letišť, CHKO a třeba vojenských objektů.

Aplikace Dron View vám umožní se snadno zorientovat v tom, co si můžete na místě letu dovolit. Aplikace také umožní nahrát plán letu a tím upozornit ostatní piloty, že se v daném prostoru bude něco dít.

Drone Weather

Legislativa není to jediné, co dronům brání vzlétnout. Významný omezující faktor je i počasí. Běžné drony nejsou vodotěsné, takže nesnesou déšť. Že prší, to vidíte, ale co vítr? Každý dron má určitě omezení v síle větru, který ještě dokáže zvládnout. V zimě je dalším rizikovým faktorem mráz ve spojení s vlhkostí. Při vysoké vlhkosti a nízké teplotě vzniká na vrtulích námraza, která dokáže dron rychle poslat k zemi.

Aplikace Drone Weather přináší jednoduchý přehled počasí na různých místech ve formátu, který ocení právě piloti dronů. Jednotlivé parametry počasí jsou vyznačené zelenou, žlutou nebo červenou barvou podle toho, jak riziková hodnota je, a to právě s přihlédnutím k bezpečnosti letu.

Aplikace nabízí jak přehled pro aktuální polohu, tak pro prakticky jakékoliv místo na zemi. Kromě toho si můžete nechat ukázat předpověď podmínek až na týden dopředu.

Litchi

Pokud vám nestačí možnosti aplikace DJI Fly, je tu Litchi. Tato aplikace umožňuje naplánovat trasu pomocí tzv. waypointů, kdy můžete určit, kudy přesně dron poletí, jakou rychlostí a co má cestou udělat. Mise si můžete také uložit a opakovaně spouštět. To se hodí, když třeba chcete dokumentovat změny v krajině nebo stavbu domu.

Na rozdíl od DJI Fly lze trasu naplánovat v klidu offline. DJI Fly totiž vyžaduje pro téměř jakoukoliv akci aktivní připojení k dronu. Litchi také může řešit nekompatibilitu DJI aplikace s některými telefony a také drony. Celkově nabízí větší možnosti. Jedná se ale o placenou aplikaci.

Litchi for DJI Drones VC Technology Ltd Instalovat (€29.99) Google Play

Webové aplikace

Na závěr doplníme několik webových adres, které nemají aplikaci pro Android, ale jdou snadno otevřít v prohlížeči a jsou velmi užitečné.

Dron View

Nejprve zmíníme ještě jednou Dron View, který sice aplikaci má, ale je užitečné znát i jeho webovou adresu. Slouží k přehledu omezených zón a také k nahlášení připravovaných letů. Najdete ho na adrese https://dronview.rlp.cz.

AIS View

Podobné jako Dron View, ale zaměřené na piloty letadel. I tak je dobré mít přehled o tom, co kde lítá.

Chráněná území

V chráněných územích v zónách I – III je nutné mít k letu povolení od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). V zóně IV povolení nutné není, pokud let nebude vyrušovat zvláště chráněné druhy živočichů. V každém případě je minimálně konzultace s AOPK ČR vhodná. Přehled o tom, kde jsou chráněná území vám dá mapa na adrese https://drusop.nature.cz/mapa/drusop.

Zdroj: vlastní, Létejte zodpovědně