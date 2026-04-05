Nedávno představený levný iPhone už stihl zlevnit! Koupíte ho jen za 15 tisíc

iPhone 17e s čipem A19, 48Mpx fotoaparátem a 256GB úložištěm je nejdostupnější nový iPhone na trhu Původně 16 990 Kč, na Heurece už od 15 090 Kč — a to je na trhu teprve pár týdnů Kompromisy tu jsou (60 Hz displej, jedna kamera, tlustší rámečky), ale za patnáct tisíc dostanete plnohodnotný iPhone s výkonem na roky dopředu Jakub Kárník Publikováno: 5.4.2026 20:00 Apple nedávno uvedl nejlevnější model letošní řady a trh už na něj reaguje. iPhone 17e se na Heurece prodává od 15 090 Kč — skoro o dva tisíce levněji než oficiálních 16 990 Kč. Na telefon, který je na trhu teprve pár dní, je to neobvykle rychlý pokles. A za tuhle cenu je to zajímavá volba pro každého, kdo chce iPhone s aktuálním čipem a dlouhou softwarovou podporou, ale nepotřebuje tři fotoaparáty a 120Hz displej. Co za to dostanete Kde Apple šetřil Pro koho to dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nový iPhone s výkonem A19, celodenní výdrží, IP68 a garancí aktualizací na minimálně 5 let — za nejnižší možnou cenu.⚠️ Zvažte, že displej má jen 60 Hz, chybí ultraširoký fotoaparát i UWB čip, a design kopíruje iPhone 14 včetně širokého výřezu a tlustších rámečků.💡 Za 15 090 Kč dostanete čip A19, 256GB úložiště (dvojnásobek oproti předchůdci), Face ID, MagSafe a 48Mpx fotoaparát. Co za to dostanete Čip A19 je prakticky totéž, co pohání iPhone 17 — jen má o jedno GPU jádro méně. V běžném používání to nepoznáte, výkon patří k absolutní špičce mezi smartphony. Displej 6,1″ OLED Super Retina XDR s jasem 800 nitů (1 200 nitů v HDR) je barevně přesný a na běžné používání naprosto dostačující. Podporuje HDR10, HDR10+, Dolby Vision i HLG. Fotoaparát je jeden — 48Mpx Fusion s clonou f/1.6 a optickou stabilizací. Na běžné focení a sociální sítě je výborný, 2× zoom přes crop ze senzoru funguje slušně. Přední kamera má 12 Mpx. Baterie 4 005 mAh zvládá přes 19 hodin prohlížení webu — pohodlně celý den. Nabíjení probíhá 20 W přes kabel, 15 W bezdrátově přes MagSafe. Úložiště konečně startuje na 256 GB bez navýšení ceny oproti předchůdci. Kde Apple šetřil Displej běží na 60 Hz — v roce 2026 je to u telefonu za patnáct tisíc těžko obhajitelné, Android konkurence nabízí 120 Hz za třetinovou cenu. Designově je to téměř iPhone 14 — široký výřez (notch), tlustší rámečky, jedna kamera vzadu. Chybí ultraširoký objektiv, takže žádné makro, žádný širší záběr. Wi-Fi je jen 6 bez 6GHz pásma, Bluetooth 5.3 bez LDAC, USB-C stále jen 2.0. A není tu UWB čip, takže AirTagy nebudete hledat s přesným naváděním. Nabíječka v balení tradičně chybí. A nabíjení 20 W je oproti Android konkurenci pomalé. Pro koho to dává smysl iPhone 17e je pro lidi, kteří chtějí být v ekosystému Apple s aktuálním čipem a minimálně pětiletou podporou aktualizací — a kteří nepotřebují fotoaparátové vychytávky nebo 120Hz plynulost. Pokud přecházíte ze staršího iPhonu (12, 13 nebo SE), je to výrazný skok vpřed. Pokud ale zvažujete i Android, za 15 tisíc dostanete telefon se 120 Hz displejem, třemi fotoaparáty a rychlejším nabíjením — třeba Xiaomi 15T Pro, které je teď za podobné peníze. iPhone 17e, nebo raději o něco dražší iPhone 17 se 120 Hz? Co byste zvolili vy?