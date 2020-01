Varování: Tyto “zkrášlující” aplikace do svého mobilu vůbec nepouštějte

Nepovolený sběr dat, phishingové útoky, spouštění reklam na pozadí, špehování uživatelů a nesmyslné přístupové požadavky. To jsou nejčastější prohřešky třiceti “beauty” aplikací, které před několika dny zařadila na varovný seznam analytická agentura Cybernews. Jde o nástroje, které mají v popisu práce (alespoň to o sobě tvrdí) zkrášlovat fotografie a videa. Co ovšem rozhodně nezkrášlují, je bezpečí dat a soukromí uživatelů. Server důrazně doporučuje nebezpečné kamerové aplikace okamžitě odinstalovat.

Jak jsou tyto nástroje nebezpečné a jak se na seznamu vyskytly? Výpis všech aplikací a hrozby u těch nejpodivnějších najdete níže. Metodika pro jejich výběr byla stanovena jasně. Analytici zadali v Google Play do vyhledávání “Beauty Camera” a pustili se do posuzování prvních třiceti v seznamu. Podezřelé byly všechny. Ať už kvůli nesmyslným požadavkům na přístup k funkcím telefonu, nebo kvůli pofidérním reputacím vývojářů.

Ve zkratce vybíráme nejzajímavější data…

celkem 16 aplikací (více než polovina) pochází z Hongkongu.

jedna aplikace spouští kameru bez předchozího povolení

tři zdánlivě nesouvisející vývojáři pravděpodobně patří do velké skupiny, která byla dříve podezřelá z šíření virů Trojan

Meitu, vývojář aplikace na prvním místě nelichotivého žebříčku, měl aplikace několikrát označené za malware a čelil obviněním z neoprávněného sběru dat

jedna aplikace instalovala malware

jedna aplikace zobrazovala inzeráty na erotické weby, kde docházelo k phishingovým útokům a krádežím obrázků

…a konkrétně perličky kolem požadavků na přístup k funkcím telefonu

aplikace žádaly v průměru o 5 nesmyslných povolení přístupu (třeba nahrávání zvuku nebo GPS)

rekord je neuvěřitelných 40

jedna aplikace chce data ze seznamu kontaktů

13 aplikací chce GPS lokaci

10 aplikací chce lokaci pomocí sítě

23 aplikací chce přístup k mikrofonu

Nemusíte procházet celou podrobnou analýzu, pokud vyloženě nechcete. Jednoduše doporučujeme aplikace vymazat včetně jejich uložených dat a nikdy je do telefonu znovu nepouštět. A to samé byste měli udělat v přístrojích vašich dětí, které se na podobné nástroje “nachytají” nejsnadněji. Jde v podstatě o naprosto zbytečné aplikace, které jsou sice zadarmo a umí pár efektů, ale také mohou napáchat pořádné škody.

Hackeři prý ukradli data ze Samsung telefonů celebrit a požadují výkupné čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nebezpečné kamerové aplikace

(umístění v žebříčku / název / vývojář / počet stažení)

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera / Meitu (China) Limited / 300 000 000 BeautyCam / Meitu (China) Limited / 10 000 000 Beauty Camera – Selfie Camera / InShot Inc / 10 000 000 Beauty Camera Plus – Sweet Camera ♥ Makeup Photo / Fantastic Photo – Beauty Makeup Pro StudioPhotography / 1 000 000 Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor / Sweet Selfie Inc. / 500 000 Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor / KX Camera Team / 10 000 000 YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor / Perfect Corp. / 100 000 000 Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter / Sweet Chat & Snap Apps / 100 000 000 Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap / Pro Too Movie Apps Good Develop / 500 000 Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor / Coocent / 1 000 000 Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor / KX Camera Team / 5 000 000 B612 – Beauty & Filter Camera / SNOW, Inc. / 500 000 000 Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor / Alex Joe / 10 000 000 Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor / Sweet Selfie Inc. / 100 000 000 Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera / PhotoArt Inc. / 1 000 000 YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera / Perfect Corp. / 100 000 000 Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor / Virgilo Malley / 1 000 000 Selfie Camera – Beauty Camera / Best App – Top Droid Team / 500 000 Z Beauty Camera / GOMO / 5 000 000 HD Camera Selfie Beauty Camera / iJoysoft / 5 000 000 Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor / JP Brothers, Inc. / 100 000 000 Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor Photo Editor / Perfect Corp. / 1 000 000 Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera / Sai2D / 100 000 Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers / Dreams Room / 1 000 000 Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera Photo Editor / Perfect Corp. / 10 000 000 Beauty Camera / Phila AppStore / 500 000 Bestie – Camera360 Beauty Cam / PinGuo Inc. / 10 000 000 Photo Editor – Beauty Camera / KX Camera Team / 100 000 Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor / Lyrebird Studio / 5 000 000 Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters / Hd wallpapers and backgrounds studio / 100 000

Extrémně alarmující je počet stažení těchto aplikací. Tu nejnebezpečnější si stáhlo přes 300 milionů uživatelů. Nástroj Beauty Camera od Phila AppStore, který spouští kameru úplně bez povolení, má 500 000 stažení. Celkově mají tyto nebezpečné kamerové aplikace na kontě přes 1,3 miliardy stažení. Rada na závěr: Buďte u instalací aplikací obezřetní a řiďte se při přidělování práv selským rozumem.

Máte v telefonu nějakou “Beauty Camera” aplikaci?

Zdroj: cybernews