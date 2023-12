Milovat Macbook a nesnášet iPhone? Poloviční Apple ovce!

Apple je nejhodnotnější značkou současnosti a je to společnost, která vyvolává emoce

Diskuze příznivců a odpůrců Apple najdete na každém technologickém portálu

Co když je ale člověk poloviční Apple ovce? Jednu znám, sebe…

Miluji Macbook! Jak se to stalo? Kdysi před mnoha lety jsem si koupil velmi drahý notebook od Sony. V té době jeho cena překračovala hranici 30 tisíc korun a patřil k těm nejdražším na trhu. A víte co? Byl naprosto strašný… Měl krásnou konstrukci, ale operační systém Windows byl úplně jalový.

Pár let jsem s ním vydržel (teď si vlastně říkám že ani netuším, kde je mu konec) a přišel rok 2010. Nový notebook už jsem potřeboval, ale nechtěl jsem se znovu spálit. Dlouho jsem vybíral, až jsem koupil Macbook Air. Od té doby jsem Apple ovečka. Poloviční…

Ptáte se proč? Ačkoliv jsem velkým fanouškem notebooků od společnosti Apple, u mobilních telefonů je situace přesně opačná. Zařízení s iOS zkrátka nejsem schopen pohodlně používat a vlastně nechápu, proč lidé tohle utrpení dobrovolně podstupují. iPhone pravděpodobně dokáže přesně uspokojit jejich potřeby, nepotřebují žádnou funkci mimo těch, které iOS umí už v základu. Ale u mě se to prostě nepotkalo… Už před lety jsem vyzkoušel iPhone X, zařízení to bylo téměř revoluční, ale operační systém to zabil. Později jsem vzal na milost iPhone 13 Mini (nebylo to dobrovolně, potřeboval jsem ho pro testování hodinek Huawei). Design a konstrukce paráda, splněný sen. Ale ten systém…

iOS je splněný sen, ale rozhodně ne můj!

V současnosti doma máme iPhone 14 Pro, aktivně jej používá manželka, dokonce na něm napsala knížku! Ano, plnohodnotnou knihu. Patří k lidem, pro které je iPhone splněný sen. Hodně fotí, vytvořený obsah publikuje, snímky má díky iCloudu neustále ve svém počítači a může s nimi rovnou pracovat. Troufnu si ale říci, že podobných uživatelů moc není. Určitě se objeví názory fanoušků telefonů Apple, že potenciál využívají na maximum a navrch samozřejmě všechna propojení, která ekosystém nabízí. Ale nevěřím, že je to většina. Můj odhad (ano, je to odhad) budou nízké desítky procent.

Ale zpátky ke mně – iPhone mi do ruky nesmí (dokud v něm nebude Android). Jeho ovládání mi přijde neskutečně krkolomné, jakýkoliv jiný Android mi slouží lépe. Možná můj telefon nefotí tak dokonale (ať už to bylo Sony, Huawei, Samsung nebo Xiaomi), ale prostě je používám rád.

Ale jestli jsem si něco zamiloval, pak to je Macbook a obecně macOS. V roce 2010 byla kombinace SSD disku, špičkového touchpadu, skvělé výdrže a právě operačního systému jako zjevení z jiného světa. Notebook jsem používal dlouhé roky každý den, konstrukce ustála vše, jen baterie se nakonec přihlásila o výměnu. Ale notebook byl pořád schopný skvěle sloužit…

The new MacBook Pro | Apple

A to je důvod, proč mám notebooky od Apple tak rád. Funguje to! Výdrž na jedno nabití je skvělá! Aplikace pro macOS? Kancelářský balík Microsoft Office je už na velmi slušné úrovni, ve světě úpravy nebo vytváření grafiky je Apple jedničkou. Dobře, podobně jako málokdo naplno využívá potenciál iPhonu, stejně málo lidí využije plný potenciál u Macbooku. Ale mně to stačí… Vím, že na Macbook se mohu naprosto spolehnout. Na pohodlné klávesnici klidně napíšete tisíce článků, jednoduše můžete hromadně zmenšovat nebo přejmenovávat obrázky, pro redaktora je to splněný sen.

Počítače Apple nejsou levné. Tedy jak se to vezme… Macbook vám klidně vydrží 6-7 let, přičemž celou dobu bude podávat špičkový výkon. Nestárne, nikdy vám neudělá ostudu. Není to tak dlouho, co jsem v práci používal notebook Dell. Rozhodně nepatřil k těm levným jeho cena se pohybovala na hranici 50 000 korun. Ale tato zkušenost mi pouze a jenom potvrdila, že Windows v drahém stroji jsou utrpením. Apple má touchpad o třídu lepší, ovládání na cestách je úplně o něčem jiném. A ta výdrž, musím se opakovat, je skvělá.

Aspoň jedna nevýhoda na závěr? Nejnovější počítače od společnosti Apple si nerozumí s Windows, nativně je zkrátka nenainstalujete. V minulosti jsem skrze Boot Camp provozoval kombinaci macOS a Windows bez problémů, člověk spustil to, co v danou chvíli zrovna potřeboval. Takto jednoduše to už dnes vzhledem k nové architektuře procesorů nejde, řešení formou virtualizace sice existují, ale není to ono. Pokud Windows ke svému životu z jakéhokoliv důvodu potřebujete, pak pro vás Macbook ideální není. Co chybí mně? Steam a Age of Empires II… Jakmile se objeví Macbook Air s procesorem Apple M3, rovnou jdu do obchodu.

Už jste někdy aktivně používali Macbook?

Zdroj: Vlastní