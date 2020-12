Za pár týdnů dorazí i další Samsung sluchátka. Co o nich zatím víme?

Kromě telefonů z řady Galaxy S21 bychom se měli od Samsungu v lednu či v únoru dočkat tradičně také nových bezdrátových sluchátek. Už se o nich nějakou dobu mluví a na povrch se dostávají více či méně ověřené specifikace. Jednou z těch jasnějších je samotné jméno. Chystaná Samsung sluchátka by měla nést název Galaxy Buds Pro a budou tak pokračovat v zavedené sérii.

Zařízení s označením SM-R190, které nepochybně představuje právě nadcházející TWS (true wireless) sluchátka od Samsungu, prošla certifikací FCC. Z ní jsme se mimo jiné dozvěděli, že mají mít 500 mAh baterii, 2,5W nabíjení a konektor USB-C. Na tom asi není nic překvapivého. Stejně tak i design pouzdra, které by mělo mít stejně jako u Galaxy Buds Live čtvercový tvar se zaoblenými rohy. Novinka nesoucí název Samsung Galaxy Buds Pro by měla disponovat aktivním potlačením šumu (ANC) a mluví se například i o vylepšeném ambientním módu nebo Bletooth 5.0 s kodekem AAC. To zatím nezní jako žádná revoluce, ale počkejme si na další střípky informací, které se určitě ještě objeví.

Která sluchátka od Samsungu se vám zatím nejvíc líbila?

Zdroj: sammobile