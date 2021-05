OnePlus na webu omylem vypustilo název nového Nordu

I když v posledních měsících podstatně změnila svou obchodní i cenovou strategii, čínská společnost OnePlus rozhodně stále patří mezi nejpopulárnější značky mobilů. Velkou měrou se na tom podílí nově vytvořená řada Nord, která statečně bojuje ve střední třídě. Na hromádku pozitivních zpráv nedávno firma přihodila i oznámení, že odteď bude ke svým telefonům automaticky dávat prémiové předplatné služby Google Stadia. Právě u této příležitosti ale firmě uniklo na veřejnost něco dalšího. Jméno nového telefonu ve zmíněné řadě telefonů. Další mobil v pořadí by měl nést název OnePlus Nord2.

Jméno zatím nepředstaveného přístroje se objevilo v seznamu produktů, ke kterým bude prémiová Stadia k dispozici. Vedle vlajkových modelů z řady OnePlus 8 nebo původního Nordu se objevil (a pak zase rychle zmizel) právě i název OnePlus Nord2. Není to nikterak originální či převratné jméno, ale alespoň už víme, s jakým marketingovým označením firma pracuje. A teď můžeme i my. Přihodit můžeme aktuální spekulaci kolem procesoru. Tím by údajně mohla být jednotka MediaTek Dimensity 1200.

Které OnePlus mobily jste vyzkoušeli?

Zdroj: aauthority