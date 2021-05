Telefon Redmi Note 8 si svůj debut odbyl již v roce 2019 a letos se zřejmě uskuteční jeho velkolepý návrat. Zdá se totiž, že čínský gigant s touto řadou ještě neskončil. Předloni jsme se dočkali kromě klasického modelu také verzí Note 8 Pro a Note 8T. Co tedy firma chystá dalšího?

V současnosti se telefon označuje jako Redmi Note 8 (2021) nebo Redmi Note 8 Reloaded. Měl by dostat osmijádrový čipset MediaTek Helio G85, který disponuje grafickým jádrem ARM Mali-G52 MP2. Telefon by měl již z vybalení běžet na systému MIUI 12.5 a bude prodáván v konfiguracích 4/64 GB a 4/128 GB. Uživatelé mohou očekávat také 4 000 mAh baterii s podporou 22,5 W nabíjení.

Redmi Note 8 2021 edition visits FCC certification. Will feature MIUI 12.5 out of the box and will have a 4,000mAh battery.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote8 #RedmiNote82021 pic.twitter.com/hKEELvuO1a

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 14, 2021