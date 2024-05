Návod, jak objednat Galaxy Ring. Samsung zase neudržel moc informací v tajnosti

Samsung se chystá uvést na trh svůj první chytrý prsten. Společnost krátce odhalila Galaxy Ring za sklem na Mobile World Congress na začátku tohoto roku. Formální představení se předpokládá společně se skládačkami letos v létě. Nový únik odhaluje, jak Samsung pomůže potenciálním kupcům vybrat správnou velikost prstenu.

U hodinek si volíte velikost pásku S/M nebo M/L, ale přesné doladění už je hračkou. U prstenu tato možnost nebude možná, jedná se o pevný kruh. Samsung bude sice prodávat více velikostí, ale problém je v tom, že každý zná velikost svého prstenu a kdo někdy kupoval prsten své dívce, ví, že nemusí být snadné trefit správnou velikost.

Podle uniklého snímku obrazovky (prostřednictvím @evleaks Substack) se proces doručení Galaxy Ring bude lišit pro kupující, kteří neznají velikost prstenů a pro ty, kteří ji znají.

