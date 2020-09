Navigace TomTom GO přichází do Huawei AppGallery

Huawei je pod velkým tlakem kvůli americkým sankcím a snaží se stát soběstačným, seč může. Ztráta přístupu ke všem Google aplikacím znamenala stopku i pro oblíbené Google Mapy a jejich navigaci. Huawei proto letos uzavřel partnerství se společností TomTom. Díky tomuto spojenectví je ode dneška dostupná navigace TomTom GO v Huawei AppGalery.

Navigace TomTom GO přináší mimo jiných i funkce jako navádění do jízdního pruhu, vyhledávání tras, monitorování provozu, lokálně stahovatelné 3D mapy nebo upozornění na radary měřicí rychlost. TomTom také vyzdvihuje, že jeho aplikace je bez reklam a nevyužívá uživatelská data k další monetizaci. Uživatelé, kteří si stáhnou navigaci TomTom GO mohou aplikaci vyzkoušet zdarma v rámci třicetidenní trial verze. Následně je třeba zakoupit předplatné, které startuje už na 49Kč měsíčně. K dispozici jsou i šestiměsíční nebo roční předplatné, které vyjdou výhodněji. Uživatelé si tak Huawei AppGalery nyní mohou vybrat už ze dvou navigačních aplikaci. Známá navigace HERE Maps je dostupná v AppGalery již delší dobu.

